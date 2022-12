上白石萌歌「早速プレイリストに追加しました」back number、キンプリ…リスナーおすすめのクリスマスソング

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。12月22日(木)の放送では、リスナーに募集した“萌えるクリスマスソング”と推薦コメントを紹介し、感想を語りました。上白石:今夜は、生徒(リスナー)のみんなが萌えている楽曲、好きな楽曲を教えてもらう『もえうた』の授業! 今月のテーマは『クリスマスソング』です!私、クリスマスソングが好きすぎて、夏にも聴いてるもん(笑)。いつ聴いても胸が弾むのって、なんでなんだろうね。今日は、みんなが好きなクリスマスソング、おすすめのクリスマスソングを時間の限り聴いていきたいと思います!【リスナーのメッセージ:学生時代、片思いをしていたときにずっと聴いていた曲で、大人になってから改めて聴くと、当時のことを思い出して胸がキュッとなり切なくなります。それも今は良い思い出で、こうしてこの曲を通して当時のことを懐かしくなれるのも素敵なことだなと思っています】(23歳)上白石:23歳ってことは、同い年ぐらいだね! 私もクリスマスのback number先生といえば、「ヒロイン」なんですよ。私も懐かしがりながら聴いてみたいと思います。(楽曲を聴きながら)いいですね~。イントロから雪が降ってる感じとか……いいねぇ~。本当にback numberさんは、ストレートに胸を打ち抜いてくる……! 歌の切なさとかキュンキュンする感じとか、すごい素敵だなって思います!【リスナーのメッセージ:僕はジャニーズが好きなんですが、その中で一番好きなクリスマスソングは、King & Prince の「I promise」です。特にサビの『誰にも破れない約束を交わそう ずっと離さないから』のところが好きです】(15歳)上白石:(楽曲を聴きながら)すごいストレートな歌詞! 刺さりますね~。クリスマスソングって洋楽が多いイメージがありますけど、こうやって邦楽のクリスマスソングを聴くと、歌詞がモロに共感できたり刺さったりするからすごいいいですよね。街のイルミネーションの感じが想像できて、すごい素敵だなって思いました。ありがとうございます!【リスナーのメッセージ:クリスマス曲の中で珍しい切ない楽曲ですが、その切なさがとてもよくてこの時期にたくさん聴いてしまいます!】(22歳)上白石:わかる! 私も大好き! クリスマスといえばこの曲だな、って思います。(楽曲を聴きながら)いやぁ~、大人のクリスマスソングって感じだよね。クリスマスソングって、“ワクワク!”とか“この気持ちどうなる!? ドキドキ!”みたいなものが多い中で、この曲って1人で悶々としてる感じが伝わって、すごく大人なビターな感じがしてすごい素敵ですね。10歳ぐらいのときに、この曲を聴いてドラマの主人公になったような気持ちになってました。ああ、素敵です……!【リスナーのメッセージ:もともとこの曲は、ミュージカル映画『若草の頃』の挿入歌です。私の好きな歌手であるフィービー・ブリジャーズさんがカバーしたことで好きになりました。歌詞がとても素敵で、“ささやかでも幸福なクリスマスを、来年には今の悩みがなくなっていますように”などのフレーズがこころを温めてくれます。萌歌ちゃんも素敵なクリスマス、そして素敵な一年を過ごせますように!】(19歳)上白石:(楽曲を聴きながら)好き……! 今、聴きながらダウンロードしちゃいました。アンビエントな感じのサウンドがすごい素敵だし、クリスマスに暖炉の前であったかい飲み物を飲んでるような気持ちになりました。素敵~! この温度感がすごい素敵だなって思いました。早速、私のプレイリストに追加しました。ありがとう。私もこうやって楽曲を学んでいけることが嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/