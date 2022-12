LiSA 2022年の活動を一挙振り返り！映画吹替に初演技、楽曲制作の裏側公開も…「間違ってなかったな」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。12月21日(水)の放送では、2022年に取り組んできたことを音楽とともに総括しました。LiSA:2022年最初のリリースはアナログ盤でした。2月に『明け星 / 白銀』、3月にミニアルバム『LADYBUG』のアナログ盤がリリースされました。『明け星 / 白銀』のジャケットは、(テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編のオープニングとエンディングテーマということで)炭治郎と煉獄さんのイラストでしたね。私も部屋に飾ってます。そして『LADYBUG』は、「LiSA LOCKS!」でレコードで楽曲をオンエアしました。私が針を落としたんですけど、3曲目の「サプライズ」をかけようとたら2曲目の「Another Great Day!!」が流れてびっくりするみたいなこともありましたね。いやでも、レコードの溝を見極めて針を落とせるってすごいなと思いました。リアルにあれを聴いてくれている方もいるんですよね。温かみありましたね〜。LiSA:2021年から続いた10周年の締めくくりプロジェクト、そしてここで11周年を迎えました。このライブで初めて『NEW ME』を歌わせていただいたんですけど、「新曲です」とか何も言わないで急に歌い出したので、「これ新曲? なんていうタイトル?」みたいなことをみんなが言ってましたね。しかも、リリースされるまで『NEW ME』について何も言わなかったので、みんなから「あれっていつ出るんでしょう……?」みたいなメッセージがたくさん来てました。遅くなってすいません(笑)。ライブでは、ロケットが発射する絵と一緒にお届けしましたね。LiSA:大好きだったカバヤ・ピュアラルグミのアンバサダーに就任。ピュアラルグミのCMに出演し、CMソングの『シフクノトキ』を配信リリースしました。食品のCM撮影って初めてだったんですけど、「あ、本当にこんなに食べるんだ」と思ってびっくりしました。でも、大好きなピュアラルグミだったので、とっても嬉しかったですね。9月には、コラボフレーバーでタルトチェリー味も販売しました。私とのコラボということで、チェック柄のパッケージのピュアラルグミを、みんなが「ゲットしたよ!」ってたくさん写真を送ってくれました。私のおうちの近くのコンビニにも一面ピュアラルグミが飾られていて、「あれ? 私もしかしてバレてるかもしれないな」ってぼんやり思ってましたが、一度も声をかけられたことはございません(笑)。でもたぶん、それぐらい全国のいろんなコンビニでたくさん飾られていたと思います。嬉しかったです。LiSA:『ミニオンズ』もずっと大好きだったので、関わることができてとても嬉しかったです。私は空港のグランドスタッフとして、かわいいミニオンズたちがやってきたところを、ドスのきいた声で「帰んな!」って言う役を演じさせてもらいました。かわいいミニオンだから許したかったんですけどね、ちょっと私お仕事だったので怒ってみました(笑)。そして、ミニオンズシアターの特別支配人もやらせていただきました。渋谷と大阪に行きましたね。(舞台挨拶では)久しぶりにみんなに会えてとても嬉しかったです!LiSA:『土曜日のわたしたちは』(日本テレビ系「ズームイン!!サタデー」テーマソング)を題材としたショートドラマ『金曜日のわたしたちは』が、9月30日金曜日に公開されました!このショートドラマの中で、私も初めての演技をしています(笑)。LiSA史上いちばん自然な演技でしたね。「演技できるようになったんだ」って思いました(笑)。でも演技っていうか、いつもの日常の風景を切り取ってくれたので、すごく自然にそのままの私でいさせてもらいました。翌日の10月1日に、『土曜日のわたしたちは』のMUSiC CLiPが公開されました。『金曜日のわたしたちは』のショートドラマがあった上で『土曜日のわたしたちは』のMUSiC CLiPを見ると、「なるほどね〜しみるな〜!」ってなります(笑)。これも、すごく新しい試みでしたね。LiSA:ドキュメンタリーには、『NEW ME』が生まれる瞬間も映っていましたね。『NEW ME』というタイトルは、本当にあの場面から生まれました。制作現場もリアルにお届けするのは初めてだったので、あの場面はとても貴重ですよ!(笑)。このドキュメンタリーは、みんなからもたくさん反応をもらいました。いままで見せてこなかった部分もたくさん入っていたので、みんなに素直に届けることができてとても嬉しかったです。アーティストのお友達や先輩からも、たくさん反応をいただいたのでとてもびっくりしています。みなさんが肯定してくれるので、「あー、間違ってなかったな」って思いました。LiSA:約2年ぶりのTHE FIRST TAKEでした。THE FIRST TAKEでは、続けて梶浦由記さんと『明け星』を披露しました。その日は、生放送教室(SCHOOL OF LOCK! に生出演)もありましたね。公開してすぐに生放送教室に駆けつけましたね。『明け星』はこれまでたくさん歌ってきましたが、梶浦さんのピアノと一緒に歌う『明け星』は情感がまた違う感じで伝わってきて……なんだろうな、やっぱり怪物というか(笑)。新しかったです。“梶浦さん召喚しました!”みたいな感じでしたね。いやすごかった。何度も見てます。LiSA:『LANDER』をリリースしてもう1ヵ月ぐらい経つんですが、私の中での意味合いがどんどん変わってきた楽曲がありますね。歌うにつれてもそうだし、作った時とみんなに届いた時とでは、また全然違う気持ちになっていたり……特に『NEW ME』は、みんなと一緒に作ってきた景色と重なって、私の中でも特別な楽曲になっています。LiSA:どっぷりハマってました~。優勝はアルゼンチンでしたね! メッシおめでとう〜!!決勝戦も見てましたよ。最初にメッシがPKで入れて、その後の素晴らしいゴールを見て、そしたらエムバペが2点連続で入れて、「あーもう、なんだこれ。どうすんの!?」って思っていたら、また点数が加点されちゃって……! もう本当に最後まで見逃せない延長戦、そして最後のPKまで見逃せない試合でしたね。でもメッシが最後に誇り高く笑っている姿を見て、私も感動しました。(※LiSAの楽曲『一斉ノ喝采』が、ABEMA・テレビ朝日 FIFA ワールドカップ カタール 2022 番組公式テーマソングに起用されています)LiSA:2022年は、これまでとは違った活動もすごく増えた1年でしたね。なので、いろんな形でみんなにLiSAを楽しんでもらえたらいいな、と思いながらやっていました。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/