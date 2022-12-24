コスプレイヤー紗雪が12月20日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「胸開きチャイナ」とツイートし、美バストを強調したセクシーチャイナショットを披露。この投稿にファンからは「綺麗」「すごいセクシーです」「可愛すぎます」「服も表情も可愛すぎる」といった声が寄せられた。