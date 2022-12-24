コスプレイヤー紗雪が12月20日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
紗雪は「胸開きチャイナ」とツイートし、美バストを強調したセクシーチャイナショットを披露。この投稿にファンからは「綺麗」「すごいセクシーです」「可愛すぎます」「服も表情も可愛すぎる」といった声が寄せられた。
胸開きチャイナ🐼❤️ pic.twitter.com/ilPXXUv6W3— 有川 紗雪🍧コミケ2日目東サ22b (@sayuki_cos) December 20, 2022
掲載日
コスプレイヤー紗雪が12月20日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
紗雪は「胸開きチャイナ」とツイートし、美バストを強調したセクシーチャイナショットを披露。この投稿にファンからは「綺麗」「すごいセクシーです」「可愛すぎます」「服も表情も可愛すぎる」といった声が寄せられた。
胸開きチャイナ🐼❤️ pic.twitter.com/ilPXXUv6W3— 有川 紗雪🍧コミケ2日目東サ22b (@sayuki_cos) December 20, 2022
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
新作情報・編集部おすすめ作品のほか、声優やアニソンなどもチェックしていきます。