中嶋製作所のタイガーマスクソフビ、初期型きいろ1期を忠実に再現！

漫画『タイガーマスク』のタイガーマスクのソフビ人形が登場。1969年当時に発売されたアイテムの初期のバージョンを可能な限り忠実に再現している。

『タイガーマスク』は原作:梶原一騎、作画:辻なおきのプロレス漫画。1968年から1971年にかけて『ぼくら』『週刊ぼくらマガジン』『週刊少年マガジン』(いずれも講談社刊)と掲載誌を移して連載された。

孤児・伊達直人は、レスラー養成機関「虎の穴」で鍛えられ、悪役プロレスラー・タイガーマスクとなった。だが直人は養護施設「ちびっこハウス」を救うため、虎の穴への上納金を滞らせてしまう。虎の穴はタイガーマスクを裏切り者とみなし刺客レスラーを差し向ける。タイガーマスクは善玉レスラーに転向、虎の穴との戦いに身を投じる。

1969年にはTVアニメ化もされ、原作・アニメとも大人気となった。

後に続編『タイガーマスク二世』(原作1980年、アニメ1981年)も制作され、タイアップで新日本プロレスに実在プロレスラーとしてのタイガーマスクも誕生した。

今回の「ソフビ タイガーマスク(初期型きいろ1期)」は、1969年当時に中嶋製作所(現:ナカジマコーポレーション)から発売されたソフビ人形のタイガーマスクを可能な限り忠実に再現したもの。発売元はメディコム・トイである。

メディコム・トイでは以前に「タイガーマスク(初期型きいろ2期)」「タイガーマスク(後期型オレンジ)」を発売している。今回はそれらよりさらに古い、最も初期のバージョンが再現されている。

(C) 梶原一騎・辻なおき/講談社

ソフビ タイガーマスク(初期型きいろ1期)

発売元:メディコム・トイ

企画協力:講談社・ナカジマコーポレーション

1万780円(税込)

2023年5月発送予定

漫画『タイガーマスク』の主人公のソフビ人形。全高約23センチ。

初期型きいろ2期とはトラ縞の模様など彩色の細部が異なる。マスクを取ると伊達直人の顔が現れる。

2重構造ヘッダー採用により、アウターヘッダーから商品を取り出す事で1969年発売当時のままの商品イメージが楽しめる。

アウターパッケージ封入特典として、後期型に封入されたカラーカタログ、更に当時存在しなかった「タイガーマスク タスキ」も封入されている。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年12月24日(土)0:00から2023年1月31日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではタイガーマスク以外にも各種ソフビを発売・プロデュースしている。個々ではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

ゾル大佐(新色)+ミニソフビ、狼男(新色)+ミニソフビ、カメバズーカ(新色)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

各1万1000円(税込)

2023年4月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

東映特撮作品のヒーローや悪役などをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。

今回は『仮面ライダー』からショッカー幹部のゾル大佐、そのゾル大佐が変身したショッカー怪人、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人をラインナップ。各全高約24センチ、ミニソフビ各全高約12センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年12月24日(土)0:00から2023年1月31日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) 石森プロ・東映 (C)さいとう・たかを・東映

ガラガランダ ミドルサイズ、仮面ライダーV3(新色) ミドルサイズ、ランゲルゲ ミドルサイズ

発売元:メディコム・トイ

各4950円(左、右)、6050円(中)(全て税込)

2023年4月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

「東映レトロソフビコレクションM(ミドル)」の新作。シリーズ名通り全高約15センチのミドルサイズだ。

今回は『仮面ライダー』のショッカー怪人、『仮面ライダーV3』の主役ヒーロー、『超人バロム・1』のドルゲ魔人がラインナップ入り。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2022年12月24日(土)0:00から2023年1月31日(火)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1954(ギニョール版) 新造形(3期)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年3月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。『ゴジラ』(1954年)のゴジラ、いわゆる初代ゴジラのギニョール(撮影用人形)をレトロデフォルメでソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年12月24日(土)0:00から~2023年1月10日(火)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

(C) MAI NAGAMOTO

フテネコ / FUTENEKO 前髪 Ver.

発売元:メディコム・トイ

4万4000円(税込)

2023年1月発送予定

ナガトモマイのオリジナルソフビ。ドッグタグ付き。全高約23センチ。

1点ずつハンドペイントしているため、個体差あり。予めご了承を。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2022年12月24日(土)0:00から~2023年1月10日(火)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

「フテネコ」は、カプセルトイ「VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)」シリーズに、小型版「フテコネコ」がラインナップ入りしている。

大型ソフビがあるアイテムがVAG入りする際、名前に「コ」が付くパターンは「デンシダコ」→「デンシコダコ」、「フワドコカムリ」→「フワドココカムリ」などが存在している。

ただし「チヨコ」など、大型ソフビと同じ名称になっているものもあり、絶対の法則ではない。アーティストやアイテムごとに異なる扱いのようだ。

