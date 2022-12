「ガンプラビルダーズワールドカップ10th」世界大会結果発表！

2022年12月17日(土)、「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 10th TOURNAMENT World Championship(ガンプラビルダーズワールドカップ10th トーナメント 世界大会)」の結果発表が行われた。

U-14コースは中国内地代表、Liu HaoWen(リュ ホ ウェン)さんの「Trails of New Type(トレイルズ オブ ニュータイプ)」、U-20コースは中国内地代表、Feng Zhe Kai(フェン ゼ カイ)さんの「-THE LAST ZEON-(ザ ラスト ジオン)」、OVER-21コースは香港特別行政区代表、manson ng(マンソン・ング)さんの「Fragments of a Star(フラグメンツ オブ ア スター)」がチャンピオンとなった。

「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP」はガンダムのプラモデル=ガンプラの作品で競うコンテスト。主催はBANDAI SPIRITS ホビーディビジョン。

ここ3年はコロナ禍で開催が中止されていたが、今回はオンラインでの開催となった。世界15のエリア/地域(日本、中国内地、韓国、台湾、香港特別行政区、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、オーストラリア、ベトナム、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ&中東)で開催され、各国・地域のチャンピオンが世界一を競う。

コースは14歳以下の「U-14」、15歳以上20歳以下の「U-20」、21歳以上の「OVER 21」。

作品は各写真で同じポーズを維持していることが条件。可動モデルの場合はポーズ替え不可。写真での審査となっている。

審査員は以下の4名。

実行委員長 BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン 川口克美

BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン 安永亮彦

ホビージャパン編集長 木村学

モデルグラフィックス編集長 古谷智康

受賞結果は以下の通り。

<U-14コース>

チャンピオン:「Trails of New Type(トレイルズ オブ ニュータイプ)」中国内地代表 Liu HaoWen(リュ ホ ウェン)さん

2位:「Siegrune - The Noble Crusader(ジークルーネ ザ ノーブル クルセイダー)」マレーシア代表 JOVEN TEH(ジョーヴン・テー)さん

3位:「Demon Hunter(デーモン ハンター)」インドネシア代表 Lilvalavor(リルファラフォル)さん

<U-20コース>

チャンピオン:「-THE LAST ZEON- (ザ ラスト ジオン)」中国内地代表 Feng Zhe Kai(フェン ゼ カイ)さん

2位:「Big-game Hunter(ビッグ ゲーム ハンター)」タイ代表 Phum Pimpipat(プン ピンピパット)さん

3位:「The spirit of Zeon(ザ スピリット オブ ジオン)」日本代表 FAグリーン(エフエーグリーン)さん

<OVER 21コース>

チャンピオン:「Fragments of a Star(フラグメンツ オブ ア スター)」香港特別行政区代表 manson ng(マンソン・ング)さん

2位:「理想を現実にする力」日本代表 凜パパ(リンパパ)さん

3位:「GEX001 - GUNDAM DEUS EX MACHINA(ジーイーエックスゼロゼロワン ガンダム デウス エクス マキナ)」韓国代表 HAN HOYONG(ハン・ホヨン)さん

U-14コースのチャンピオン、中国内地代表リュ ホ ウェンさんの「Trails of New Type」は、爆煙の中に初代ガンダム、νガンダム、ユニコーンガンダムを配した作品。電飾も施されている。リュさんはお父さんの影響でガンプラを作り始めたという。

U-20コースのチャンピオン、中国内地代表フェン ゼ カイさんの「-THE LAST ZEON- 」はネオジオングをベースにした大型作品。複雑な幾何学的な形を何種類も組み合わせて、それで一体感を出すことに気を配ったとのこと。

OVER 21コースのチャンピオン、香港特別行政区代表マンソン・ングさんの「Fragments of a Star」は、シャア専用ゲルググを中心にララァ散華の瞬間をモチーフとしたもの。アニメはアムロ視点だったので、シャア視点で表現してみたかったのだという。ゲルググの手元にはララァのフィギュアが。物語性を感じさせる点では受賞作随一だ。

第11回大会もすでに開催は決まっている。参加要項などは随時発表されていくという。

次に世界大会の舞台に立つのは、あなたかもしれない。

