◆ 2人揃って結婚報告

ヤクルトの塩見泰隆選手(29)が24日、モデルの新川永紗さん(26)と結婚したことを発表した。

24日に2人揃ってInstagramアカウントを更新し、塩見は神宮球場のグラウンド上での2ショット、新川さんは海辺での2ショット写真を投稿し、「いつも応援してくださる皆さまへ」と結婚したことを報告。

新川さんは「泰隆さんの何事にも真っ直ぐなところ、家事、洗濯、料理どれも得意ではない私に文句を言わずにいつも笑顔で見守ってくれる優しさに惹かれました」と明かし、塩見は「彼女の明るい笑顔や、元気な姿にいつも支えられています。これからも共に力を合わせて幸せな家庭を作っていきます。未熟な2人ですが温かく見守っていただけると幸いです」と思いを綴った。

来季プロ6年目を迎える塩見は、今季130試合に出場し、打率.276、16本塁打、24盗塁、OPS.797の好成績をマーク。走攻守三拍子が揃った1番打者として、リーグ連覇を果たしたヤクルトを牽引した。

【画像】塩見泰隆&新川永紗がSNSで公開した新婚2ショット

View this post on Instagram A post shared by 塩見泰隆 (@yasutaka_shiomi_9)

View this post on Instagram A post shared by 新川永紗 (@shinkawa_nagisa)