アニメ「ポールプリンセス!!」より、「Ep.00『プロローグ』」と題した映像が公開された。

「ポールプリンセス!!」はポールダンスを題材にしたオリジナルアニメプロジェクト。本日公開された映像には、主人公の星北ヒナノが幼なじみの西条リリアとともに、星空の下で1人ポールダンスをしている芯央アズミと出会う、物語の始まりが描かれた。ヒナノ役は土屋李央、リリア役は鈴木杏奈、アズミ役は釘宮理恵が務めている。

「ポールプリンセス!!」は監督を江副仁美、脚本を待田堂子が手がけ、タツノコプロがアニメーション制作を担当。「プリティーシリーズ」で知られるタツノコプロ所属の乙部善弘がCGディレクターを務めている。なお12月28日には、南條愛乃演じる御子白ユカリのポールダンスショームービーが配信予定だ。

「ポールプリンセス!!」

スタッフ

監督：江副仁美

脚本：待田堂子

CGディレクター：乙部善弘

キャラクター原案：トマリ

音楽：東大路憲太

音楽制作：avex pictures

ポールダンス監修：KAORI（STUDIO TRANSFORM）

アニメーション制作：タツノコプロ

原作：エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ

キャスト

星北ヒナノ：土屋李央

西条リリア：鈴木杏奈

東坂ミオ：小倉唯

南曜スバル：日向未南



御子白ユカリ：南條愛乃

紫藤サナ：日高里菜

蒼唯ノア：早見沙織

芯央アズミ：釘宮理恵

(c)エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／ポールプリンセス!!製作委員会