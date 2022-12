【ディズニー×ゴディバ】チョコ色衣装のミッキー＆ミニーが可愛い♪

ディズニーと高級チョコレートのブランド・ゴディバが共同企画した、バレンタインアイテムが登場! どれにしようか、選ぶのに迷ってしまいそうな可愛すぎるラインナップをチェック☆

2022年1月にディズニーとゴディバが初めて共同企画し、大好評を博した人気のバレンタインアイテムが再び展開! 今回は、ミッキーマウスに加えてミニーマウスも登場する。

チョコレートのパッケージと同じ、チョコレートカラーの大人可愛い衣装に身を包んだミッキー、ミニーのぬいぐるみとチョコレートアソートメントボックスのセットは、二人とも揃えてしまいたくなる可愛さ!

ブラウンやベージュの落ち着いたカラーにキャラクターのプリントがキュートなポーチとオリジナルチョコレートのセットは、チョコレートにもキャラクターのイラストがあしらわれていて、食べるのがもったいなくなってしまいそう。

また、ゴディバのトリュフのほかミッキーとミニーのオリジナル個包装のカレ アソートメントなど、こだわりのチョコレート30粒入りのディズニーストア30周年を記念したオリジナルアソートメントボックス「グランプラス」も用意されている。

さらに、トートバッグ、キーチェーンなどの小物のほか、ピンクを基調にしたキュートなパッケージのバレンタインスイーツ、大人気シリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」からは、ミッキーマウス&ミニーマウス、ドナルドダック&デイジーダック、プーさん&ピグレットがペアになってハート形のクッションに乗ったキュートなぬいぐるみ、「nuiMOs(ぬいもーず)」と「UniBEARsity(ユニベアシティ)」からもバレンタインデザインの専用コスチュームなどが登場する。

バレンタインアイテムは、ディズニーストア店舗で1月1日より、ディズニーフラッグシップ東京とディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)では先行して12月27日より順次発売。

ディズニーフラッグシップ東京の店頭がチョコレートの甘い香りに包まれるスペシャルな演出が予定されていたり、共同企画のゴディバチョコレートを1点購入するとオリジナルペーパーバッグがもらえたりと、お楽しみも盛りだくさん!

ワクワクしちゃうバレンタインシーズンは、ミッキー&ミニーと一緒にお腹も心も満たされよう♪

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.