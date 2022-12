Jリーグは23日、2023シーズンの開幕カードを発表した。

J1リーグは今季も“金J”開幕。昨季2位の川崎フロンターレと王者の横浜F・マリノスによる“神奈川ダービー”がオープニングマッチに選ばれた。そのほかにも多くの注目カードが組まれている。

J2リーグでは、昇格組のいわきFCと藤枝MYFCがいきなり激突。降格組の清水エスパルスは水戸ホーリーホック、ジュビロ磐田はファジアーノ岡山が初戦の相手となった。

J3初参戦の奈良クラブは松本山雅FC、FC大阪は鹿児島ユナイテッドFCと開幕戦で対戦へ。戸田和幸新監督を3年契約で招へいしたSC相模原は、ガイナーレ鳥取とホームで対戦する。

Jリーグは2024シーズンから3ディビジョンを20チームで統一する。移行期間となる2023シーズンは、J1からJ2への降格が最下位の自動降格1枠のみに。J2からJ1への昇格枠は、上位2チームと3〜6位のプレーオフ勝者に与えられる。

2023シーズンの開幕カードは以下の通り。

2023明治安田生命J1リーグ

2月17日(金)/18日(土)/19日(日)開催

川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

柏レイソル vs ガンバ大阪

FC東京 vs 浦和レッズ

横浜FC vs 名古屋グランパス

京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ

セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟

ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡

サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレ

2023明治安田生命J2リーグ

2月18日(土)/19日(日)開催

いわきFC vs 藤枝MYFC

栃木SC vs ロアッソ熊本

ザスパクサツ群馬 vs ブラウブリッツ秋田

東京ヴェルディ vs ツエーゲン金沢

FC町田ゼルビア vs ベガルタ仙台

ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形

清水エスパルス vs 水戸ホーリーホック

ジュビロ磐田 vs ファジアーノ岡山

レノファ山口FC vs 大宮アルディージャ

徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ

V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉

2023明治安田生命J3リーグ

3月4日(土)/5日(日)開催

Y.S.C.C.横浜 vs カターレ富山

SC相模原 vs ガイナーレ鳥取

奈良クラブ vs 松本山雅FC

カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津

愛媛FC vs いわてグルージャ盛岡

FC今治 vs 福島ユナイテッドFC

ギラヴァンツ北九州 vs FC岐阜

テゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ

鹿児島ユナイテッドFC vs FC大阪

FC琉球 vs ヴァンラーレ八戸