乃木坂46賀喜遥香＆早川聖来は“ずっと仲良し”「偽りのない愛を感じます」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月22日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香と早川聖来が生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が、4期生で同期の2人の仲の良さに言及しました。こもり校長:今日のSCHOOL OF LOCK! は、ぺえ教頭が(12月29日に)退任するまでに会いたい人ウィークの4日目!ぺえ教頭:このスペシャルウィークは、笑いすぎてちょっと声がかれています。ガラガラ(笑)。それぐらい弾けています。みなさんのおかげで、ありがとうございます。こもり校長:今日も、教頭先生が会いたい人が来ています!こもり校長:遥香先生は、9月(15日)に30枚目のシングル「好きというのはロックだぜ!」を持って生放送教室に遊びに来てくれましたね。賀喜:はい!ぺえ教頭:そうね。聖来が来てくれるのは、どのくらいぶりかしら?早川:(2021年12月16日以来)1年ぶりなんですよ。お久しぶりです。ぺえ教頭:でも、すごく忘れられなかったわ。(毎週木曜に出演している)遥香はもちろんだけど、聖来も楽しみにしていました。早川:ありがとうございます!ぺえ教頭:のんびり、ゆっくりやろうね。早川:はい!こもり校長:そして、かっきー先生は、今日は紺色のニットを着ています。賀喜:そうなんです。こもり校長:ちょっと色味がつきましたね。いいことあった?賀喜:いいことあったかも……(笑)。ずっと真っ黒で来ていたんですけど。ぺえ教頭:そうだよね。賀喜:聖来ちゃんは、今日の服装にコンセプトがあるらしいですよ。こもり校長:何!?早川:今日は、焦がしキャラメルプリンっていうコンセプトなんです。ぺえ教頭:あら~……甘いだけじゃないのね。賀喜:焦がしちゃって(笑)。こもり校長:いいね~、苦みがまたいいのよ。賀喜・早川:(笑)。こもり校長:1年ぶりの2人での出演はどうですか?早川:ここの2人は、ずっと仲良しなので……(笑)。一緒に出られてすごく嬉しいです。ぺえ教頭:今、2人が手を重ねているよ。本当に仲良しよね。こもり校長:尊いね。賀喜・早川:(笑)。ぺえ教頭:ずっと仲良しだね、本当に。2人の間には、偽りのない愛を感じますね。早川:楽屋とかでもずっとしゃべっているんです。賀喜:そうなんです。こもり校長:同い年なんですか?早川:いや、1コ下……。こもり校長:かっきーが1コ下なんだ。早川:21歳で、私が22歳です。ぺえ教頭:じゃあ、賀喜ちゃんは敬語なの?賀喜:いや、同期だから(笑)。不思議な感じはしますよね。年下の子もいますけど、みんなタメ口で仲良くて。早川:みんな同い年の感覚です。こもり校長:それがいいんじゃない。ぺえ教頭:うん。女の子同士でこんなことないわよ。あなたたち2人は深い愛よね~。賀喜・早川:(笑)。この日の放送では、乃木坂46が好きなリスナーと電話をつなぎ、"会話"という"握手"をする『逆電握手会』を開催。5人のリスナーとの会話を楽しみました。賀喜遥香は、番組内で毎週木曜に放送されている「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演しています。