乃木坂46賀喜遥香「心の中にギャルを飼ってる」参考にしたいモチベーションの保ち方

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月22日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香と早川聖来が生出演。乃木坂46のことが好きなリスナーと電話をつなぎ、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭ともに会話を楽しみました。そのなかから、15歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜の生放送教室は、『逆電握手会』をお届けします!ぺえ教頭:これは、顔の見えない声だけの“握手会”です。実際の握手はできないけど、遥香、聖来と電話をつないで、会話の握手をしていきます。今日から講習会が始まったのですが、担当の怖い先生に怒られてしまいました。講習会は26日まであるので、モチベーションの保ち方を教えてください。こもり校長:2人は、怒られることなんてあるんですか?賀喜・早川:まぁ、ねぇ~……(笑)。早川:こういう電波で、言っちゃいけないことを言っても怒られると思います(笑)。賀喜:たしかに(笑)。ぺえ教頭:聖来も注意されるのね(笑)。こもり校長:2人は怒られたときはどうしているんですか?早川:え~……仲間に頼る。泣きつく……(笑)。それこそ、かっきーとかに「今日、怒られちゃったよ~」って。ぺえ教頭:頼るんだね。賀喜:でも……どうしようもないよね(笑)。怒られたことが図星っていうか、自分もわかっているから悲しかったり悔しかったりして泣いちゃうこともありますけど。みんなも……同期の子とかもそんな感じだったので、それをバネに頑張ってたなと思います。ぺえ教頭:「ちょっとこれは違うんじゃねーか!?」ってときは、聞き流しちゃうタイプ?早川:めちゃ、折れるタイプです(笑)。けっこう真に受けちゃうので。賀喜:私は1回受けて、考えて、「違うな」って思ったら、ちょっと流したりはします。でも1回は受け止めます。ぺえ教頭:そうかそうか。早川:(リスナーに向かって)ちなみに怒られた内容は、自分でも「そうだな」と思えたんですか?リスナー:はい。早川:自分でも納得なんだね。賀喜:そっかぁ~。こもり校長:(リスナーの講習会は)26日まであるということだから、いまから2人に励ましてもらいます! 26日まで頑張れる魔法を、今からキミにかけるからね。リスナー:ありがとうございます!こもり校長:では、お願いします!早川:怖いなかでも頑張っているよね。26日まで講習に行くだけでも偉いよ! まずはその自分を認めてあげて……終わったあとに、自分へのちょっとしたご褒美を買ってあげたりするのもいいと思います。私たちも応援しているので、「応援してくれている人がいる……!」という気持ちで、最後まで……。つらいときは、逃げても全然いいから。ほどほどに頑張ってください。リスナー:はい!賀喜:私は……言ったことあるかもしれないんですけど、心の中に小さなギャルを飼っていて。飼ってて? ……住まわせていて(笑)。大変なこととかつらいことがあると、その子に頼るんです。「こんなのヘでもなくね?」とか言ってくれるんですよ。かわいい子が。ぺえ教頭:なるほどね。賀喜:だから怒られても、「これに耐えている自分、偉くね?」と思いながら頑張ってほしいです。私も、応援してる……頑張ってください。こもり校長:2人がこんなに応援してくれているけど、どう? 26日まで行けそう?リスナー:全然余裕です!ぺえ教頭:余裕になっちゃったわ。魔法がかかったわね(笑)。賀喜・早川:(笑)。こもり校長:講習、頑張れよ!リスナー:頑張ります!ぺえ教頭:(電話を切ったあと)心の中に賀喜ギャルがいるの?賀喜:います! 本当に無敵になれます。ぺえ教頭:ガングロなの?賀喜:いや、金髪のロングみたいな(笑)。早川:へ~(笑)。ぺえ教頭:ルーズソックスは?賀喜:履いています! それで膝を立てて、髪をクルクルしながら言ってくれる(笑)。ぺえ教頭:けっこう荒れてる(笑)。早川:(笑)。賀喜:荒れているからこそ、「真面目にちゃんとやらなきゃ!」という私を飽和してくれる(笑)。いい感じに割り切れるから……。ぺえ教頭:「なんとかなるっしょ!」みたいなね。助言してくれるのね。賀喜:そうなんです。早川:私もギャル飼おう。ぺえ教頭:私も! 私なら3体くらい必要かもしれない。全員:(笑)。このほかには……・「受験生で映像系の高校を目指しているけど、不安なので応援してほしい」という15歳・「大好きな聖来先生への愛を届けたい」という17歳・「軽音楽部に入っているんですけど、明日が人生初ライブなので応援してください」という16歳・「高3で1月には学校が終了します。コロナ禍であまり思い出作りもできていないので、クラスのみんなとの思い出作りのアイデアがほしい」という18歳と、電話をつなぎました。賀喜遥香は、番組内で毎週木曜に放送されている「乃木坂LOCKS!」にレギュラー出演中です。この日の同コーナーでは、早川聖来とともに新曲「ここにはないもの」と、卒業が控えている先輩メンバー・齋藤飛鳥さんへの思いを話しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆