空音「ライバルもいちばん共感できる友も自分自身」10代の進路の不安にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。12月21日(水)の放送では、ラッパーの空音さんが登場。10代リスナーの進路に関するお悩みに回答しました。中高一貫の進学校でいろいろあったので、通信制高校に編入します。単位は持っていけないので、また1年生からやり直し。4月までニート状態で、めちゃくちゃ不安です。悩み相談ができる人を探してます。この「Fight me feat. yonkey」は少し前の曲にもなるんですけど、自分自身を鼓舞することがテーマになっています。ライバルでもあり、いちばん共感できる友も自分自身だと思ったときに作った曲です。僕自身、曲を作っているときの不安は、逃げるよりも自分が曲を書いて物事を進めることで払拭しています。負けでもいいから結果を残すことが大事で、自分が思う通りに進めばいろんな結果が待っているし、いろんな友達とも出会えると思います。とりあえず、今の状態から自分ができることを進めていったら、何か次につながるようなヒントがあるんじゃないかなと思っています。「Fight me feat. yonkey」を聴いて、何か気に入る場所があれば嬉しいなと思います。今回、リスナーに届けた「Fight me feat. yonkey」は、2020年リリースのセカンドアルバム『19FACT』に収録されています。12月7日には、デジタルシングル「Circle6」をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。