「ツタロック2023」第一弾で[Alexandros]、フォーリミ、go!go!vanillasら9組決定

2023年3月19日（日）に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」の第一弾出演アーティストとチケットの最速先行受付の開始が発表された。
今回、第一弾として発表された出演アーティストは、[Alexandros]、神はサイコロを振らない、go!go!vanillas、This is LAST、tonun、ハルカミライ、羊文学、04 Limited Sazabys、Mr.ふぉるての9組。出演アーティストの第二弾発表は近日中を予定している。
関連記事：「ツタロックフェス 2023」、来年3月19日に幕張メッセ国際展示場にて開催決定
また、2022年12月23日（金）18時より、イープラスにてチケットの最速先行受付が開始される。
＜イベント情報＞
「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」
2023年3月19日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
最速先行チケット受付：12月23日（金）18時～1月6日（金）23時59分
https://eplus.jp/tsutarockfes/
チケット価格：11000円（税込）
ツタロックフェス イベント公式プレイリスト：https://bit.ly/3BU3nkM