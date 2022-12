『映画すみっコぐらし』第3弾が2023年公開決定！お祝いイラストも到着♪

”すみっコぐらし10周年” の締めくくり! すみっコたちからちょっぴり早いクリスマスプレゼント♪ 『映画すみっコぐらし』第3弾が2023年に公開決定し、作者・よこみぞゆりからお祝いイラストが到着した。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」。

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、今年10周年を迎えた。

2019年には、初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開。「子どもだけでなく大人が不覚にも涙するファミリー向けアニメ作品」という意外性でSNSを中心に火がつき、動員数122万人を記録。日本映画批評家大賞「アニメーション作品賞」を受賞し、日本のみならず海外にもその輪は広がり、香港・台湾・タイ・ブルネイ・マレーシア・シンガポール・ベトナムで上映されるなど、大きな反響を呼んだ。

そして昨年には、映画第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開。「夢」をテーマにした普遍的なストーリーが感動と共感を呼び、動員数103万人を記録。2作連続で観客動員100万人を突破する ”大ひっと” シリーズとなった。

そしてこの度、記念すべき10周年の締めくくりとして、『映画すみっコぐらし』第3弾の制作が決定!!

作者・よこみぞゆりからのお祝いイラストでは、プレゼントの箱を開けた中から「3」が飛び出してきて、驚きつつも嬉しそうなすみっコたちの様子が。クリスマス目前のこの時期にぴったりな、あたたかなイラストになっている。

映画は2023年全国ロードショー。続報に乞うご期待!

>>>お祝いイラストをチェック!(写真3点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.