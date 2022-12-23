「劇場版 Free!-the Final Stroke-」の“スペシャル舞台挨拶”が、2023年1月28日に東京・新宿ピカデリーで開催。ライブビューイングも決定した。

1月27日から2週間限定で、前後編の一挙上映が行われる「劇場版 Free!-the Final Stroke-」。舞台挨拶には七瀬遙役の島崎信長、橘真琴役の鈴木達央、葉月渚役の代永翼、竜ヶ崎怜役の平川大輔が登壇し、作品について語る。実施劇場やチケット情報は後日発表される予定だ。

「劇場版 Free!-the Final Stroke-」スペシャル舞台挨拶

日時：2023年1月28日（土）9:15の回上映後

場所：東京都 新宿ピカデリー

登壇者：島崎信長、鈴木達央、代永翼、平川大輔

「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前編・後編 一挙上映

2023年1月27日（金）より2週間限定上映

スタッフ

原案：「ハイ☆スピード!」おおじこうじ（KAエスマ文庫/京都アニメーション）

監督：河浪栄作

構成・脚本：河浪栄作

脚本協力：横谷昌宏

キャラクターデザイン：西屋太志

キャラクター設定：岡村公平

総作画監督：岡村公平、門脇未来

美術監督：笠井信吾

3D美術：鵜ノ口穣二

色彩設計：米田侑加

小物設定：唐田洋

撮影監督：高尾一也

3D監督：柴田裕司

音響監督：鶴岡陽太

音楽：加藤達也

アニメーション制作：京都アニメーション

配給：松竹

製作：岩鳶町後援会2021

キャスト

七瀬遙：島崎信長

橘真琴：鈴木達央

松岡凛：宮野真守

桐嶋郁弥：内山昂輝

山崎宗介：細谷佳正

椎名旭：豊永利行

遠野日和：木村良平

葉月渚：代永翼

竜ヶ崎怜：平川大輔

似鳥愛一郎：宮田幸季

御子柴百太郎：鈴村健一

桐嶋夏也：野島健児

芹沢尚：日野聡

鴫野貴澄：鈴木千尋

金城楓：小野大輔

東龍司：草尾毅

ミハイル：木内秀信

アルベルト・ヴォーランデル：JEFF MANNING

※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。

(c)おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶町後援会2021