本日12月23日17:00よりテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」のタイムテーブルが発表された。
今夜の「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE」では、総勢68組のアーティストが登場して6時間超えの生ライブを披露。17時台になにわ男子、Little Glee Monster、櫻坂46、DISH//、BiSH、Stray Kidsら14組、18時台にSixTONES、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、日向坂46、Snow Man、yamaら13組、19時台に小沢健二、KinKi Kids、広瀬香美、ゴールデンボンバー、乃木坂46、10-FEETら9組、20時台にNiziU、Mirage Collective、YUKI、Original Love & Ovall、Aimer、宮本浩次ら12組、21時台にKing & Prince、工藤静香×Cocomi、Mrs. GREEN APPLE、ウタ、PUFFY、DA PUMPら13組、22時台に優里、back number、King Gnu、Superfly、KARA、ゆずの6組が出演する。
テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」
2022年12月23日（金）17:00～23:10
17:00～
・なにわ男子「ハッピーサプライズ」
・Little Glee Monster「Join Us!」
・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」
・AKB48「久しぶりのリップグロス」
・Travis Japan「JUST DANCE!」
・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ROUND UP feat. MIYAVI」
・櫻坂46「五月雨よ」
・DISH//「五明後日」
・DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
・Kis-My-Ft2「Two as One」
・BiSH「ZUTTO」
・三浦大知「燦燦」
・Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
・milet「Final Call」
18:00～
・SixTONES「Good Luck!」
・Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」
・日向坂46「月と星が踊るMidnight」
・KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
・緑黄色社会「始まりの歌」
・マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
・yama「色彩」
・ジャニーズWEST「星の雨」
・Tani Yuuki「W/X/Y」
・Snow Man「オレンジkiss」
・石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
・前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
19:00～
・ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
・小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
・KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
・広瀬香美「ロマンスの神様」
・工藤静香「慟哭」
・後藤真希「ズルい女」
・ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
・乃木坂46「ここにはないもの」
・10-FEET「第ゼロ感」
20:00～
・A.B.C-Z「Za ABC～5stars～」「Vanilla」
・NiziU「Blue Moon」
・関ジャニ∞「喝采」
・Mirage Collective「Mirage」
・YUKI「鳴り響く限り」
・Perfume「Spinning World』
・NEWS「LOSER」
・aiko「果てしない二人」
・Aimer「Deep down」
・Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
・ジェジュン「Danger Zone」
・宮本浩次「DESIRE -情熱-」
21:00～
・King & Prince「彩り」
・清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい冬うた”
・工藤静香×Cocomi「糸」
・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
・Saucy Dog「シンデレラボーイ」
・SEKAI NO OWARI「Habit」
・ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
・Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
・ジェジュン「One Heart / J-JUN with中島美嘉」
・Aimer「残響散歌」
・Snow Man「ブラザービート」
・PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
・DA PUMP「U.S.A.」
22:00～
・優里「クリスマスイブ」
・back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
・King Gnu「Stardom」
・Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
・KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
・ゆず「ALWAYS with you」