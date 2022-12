本日12月23日17:00よりテレビ朝日系で放送される「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」のタイムテーブルが発表された。

今夜の「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE」では、総勢68組のアーティストが登場して6時間超えの生ライブを披露。17時台になにわ男子、Little Glee Monster、櫻坂46、DISH//、BiSH、Stray Kidsら14組、18時台にSixTONES、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、日向坂46、Snow Man、yamaら13組、19時台に小沢健二、KinKi Kids、広瀬香美、ゴールデンボンバー、乃木坂46、10-FEETら9組、20時台にNiziU、Mirage Collective、YUKI、Original Love & Ovall、Aimer、宮本浩次ら12組、21時台にKing & Prince、工藤静香×Cocomi、Mrs. GREEN APPLE、ウタ、PUFFY、DA PUMPら13組、22時台に優里、back number、King Gnu、Superfly、KARA、ゆずの6組が出演する。

テレビ朝日系「ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022」

2022年12月23日(金)17:00~23:10

17:00~

・なにわ男子「ハッピーサプライズ」

・Little Glee Monster「Join Us!」

・FANTASTICS from EXILE TRIBE「Choo Choo TRAIN」

・AKB48「久しぶりのリップグロス」

・Travis Japan「JUST DANCE!」

・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「ROUND UP feat. MIYAVI」

・櫻坂46「五月雨よ」

・DISH//「五明後日」

・DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」

・Kis-My-Ft2「Two as One」

・BiSH「ZUTTO」

・三浦大知「燦燦」

・Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

・milet「Final Call」

18:00~

・SixTONES「Good Luck!」

・Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「チカラノカギリ」

・日向坂46「月と星が踊るMidnight」

・KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

・緑黄色社会「始まりの歌」

・マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

・yama「色彩」

・ジャニーズWEST「星の雨」

・Tani Yuuki「W/X/Y」

・Snow Man「オレンジkiss」

・石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

・前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

19:00~

・ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

・小沢健二「ラブリー(Remaster Short Edit)」

・KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

・広瀬香美「ロマンスの神様」

・工藤静香「慟哭」

・後藤真希「ズルい女」

・ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

・乃木坂46「ここにはないもの」

・10-FEET「第ゼロ感」

20:00~

・A.B.C-Z「Za ABC~5stars~」「Vanilla」

・NiziU「Blue Moon」

・関ジャニ∞「喝采」

・Mirage Collective「Mirage」

・YUKI「鳴り響く限り」

・Perfume「Spinning World』

・NEWS「LOSER」

・aiko「果てしない二人」

・Aimer「Deep down」

・Original Love & Ovall「接吻(M.D.L. Version)」

・ジェジュン「Danger Zone」

・宮本浩次「DESIRE -情熱-」

21:00~

・King & Prince「彩り」

・清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい冬うた”

・工藤静香×Cocomi「糸」

・Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

・Saucy Dog「シンデレラボーイ」

・SEKAI NO OWARI「Habit」

・ウタ「新時代(歌:Ado)」with ELEVENPLAY

・Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

・ジェジュン「One Heart / J-JUN with中島美嘉」

・Aimer「残響散歌」

・Snow Man「ブラザービート」

・PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

・DA PUMP「U.S.A.」

22:00~

・優里「クリスマスイブ」

・back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

・King Gnu「Stardom」

・Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

・KARA「ミスター」「WHEN I MOVE(Japanese Version)」

・ゆず「ALWAYS with you」