『タイバニ2』パート2最終回第25話、人々を助けるため立てヒーロー！

2022年10月7日(金)16時よりNetflixにてパート2(第2クール)が全世界独占配信された『TIGER & BUNNY 2』、その第25話の場面カット&あらすじが公開された。

また12月24日(土)21時から、YouTubeで第25話の同時視聴会がライブ配信される。

『TIGER & BUNNY 2』は、2011年放送のオリジナルTVアニメ『TIGER & BUNNY』の続編。

『NEXT』という特殊能力を持つ犯罪者から『NEXT』能力で人々を守る企業所属のヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックスJr.の活躍を描く。

パート2最終回第25話、人々を守るためヒーローたちは奮戦する。

<第25話 「Today is not just tomorrow's yesterday.」(今日は、単なる明日の昨日ではない)>

人々の助けを求める声に、市民を守るために満身創痍ながらも立ち向かうヒーローたち。

『X』が感染症ではなく、真犯人によって生み出されているものだと証明されたのだったが……。

>>>『TIGER & BUNNY 2』第25話の場面カットその他を全部見る(画像25点)

さらに、12月24日(土)21時から、YouTubeで『TIGER & BUNNY 2』第25話の同時視聴会がライブ配信される。出演者は平田広明(虎徹役)、森田成一(バーナビー役)、加瀬充子(監督)、西田征史(シリーズ構成・脚本・ストーリーディレクター)、桂正和(キャラクターデザイン、ヒーローデザイン)。

なおアニメ本編はYouTubeでは試聴できない。Netflixのページを別ウインドウで開いて、自分で同時再生する形となる。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS