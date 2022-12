古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」と、サンリオキャラクターズのコラボが決定。コラボグッズの予約が2023年1月20日にTOHO animation STORE、アニメイト、アニメイト通販でスタートする。

商品には描き下ろしのイラストを使用。日向翔陽はポチャッコ、影山飛雄はバッドばつ丸、月島蛍はマイメロディ、山口忠はけろけろけろっぴ、及川徹はクロミ、岩泉一はウィアーダイナソアーズ!、孤爪研磨はポムポムプリン、黒尾鉄朗はハローキティ、木兎光太郎はパタパタペッピー、赤葦京治はタキシードサム、宮侑と宮治はリトルツインスターズ、北信介はシナモロール、角名倫太郎はハンギョドンとコラボした。アイテムはアクリルキーホルダー、クリアファイル、ボールペン、ポーチ、トートバッグ、ミニタオル、パーカー、マグカップ、ステッカー、タオルヘアバンドの10種類がラインナップされている。

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS (c)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635933