雲田はるこ原作によるTVアニメ「昭和元禄落語心中」全13話が、本日12月23日から2023年1月27日にかけて、フル☆アニメTVで順次無料配信される。

「昭和元禄落語心中」は落語界を舞台に、刑務所あがりの主人公・与太郎が、「昭和最後の名人」と言われる八代目有楽亭八雲に弟子入りすることから始まる物語。単行本は全10巻が刊行されており、TVアニメは2016年に制作された。今回の無料公開では、第1話から第4話までを1週目、第5話から第7話までを2週目、第8話から第10話までを3週目、第11話から第13話までを4週目に配信。最終5週目には全話を一挙配信する。

TVアニメ「昭和元禄落語心中」配信スケジュール

2022年12月23日（金）7:00～12月30日（金）6:59：第1～4話

2022年12月30日（金）7:00～2023年1月6日（金）6:59：第5～7話

2023年1月6日（金）7:00～1月13日（金）6:59：第8～10話

2023年1月13日（金）7:00～1月20日（金）6:59：第11話～13話

2023年1月20日（金）7:00～1月27日（金）23:59：全13話

(c)雲田はるこ・講談社／落語心中協会