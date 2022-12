お菓子や雑貨、何でも “すみっコ” ポン♪ 焼印コレクションで可愛く便利

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげetc。お子さまも大好きなすみっコぐらしのキャラクターが、お菓子やパンといった食品や、ちょっとした手芸品などにかわいく刻印できちゃう新感覚のハンコ「すみっコぐらし 焼印コレクション」。毎日の食卓を手軽に可愛く彩ることができる、便利なアイテムをご紹介します。

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会からリリースされる「すみっコぐらし 焼印コレクション」は、「紙に押せるハンコ以外に、手作りのお菓子やパンに刻印できるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画した、熱で焼きつけて刻印するハンコ。

みんなが大好きな人気キャラクターすみっコぐらしの仲間たちを、お菓子やパンといった食品にかわいく刻印することができる便利なグッズだ。

ラインナップはしろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹にくわえて、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ざっそう、やま、あじふらいのしっぽのかわいい10種類。

焼印部分は2.5×2.5センチの真鍮(しんちゅう)製で木製の持ち手付き。ホットケーキやパン、どら焼き、カステラ、卵焼きといった食品だけでなく、布製品や革製品、木工品にも刻印でき、お手軽にすみっコたちのグッズを作ることができ、幅広く活躍してくれる。

食卓に並べるご飯を可愛く彩れば、なんだかハッピーな気持ちになれそう♪

ちなみに刻印された対象物を販売することは禁止されているので、個人の趣味の範囲で可愛いすみっコたちをポンと押して楽しんでね。

☆「すみっコぐらし 焼印コレクション」の刻印イメージやお手入れ方法画像などを見る(写真10点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.