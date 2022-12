井上尚弥の世界バンタム級4団体統一戦が注目されている『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』が13日に行われ、ポール・バトラーや武居由樹らがアツい闘いを繰り広げた。

対戦カードは以下の通り。

井上尚弥(Inoue Naoya) vs ポール・バトラー(Paul Butler)

平岡アンディ vs 誼敏虎(ジュン・ミンホ)

武居由樹 vs ブルーノ・タリモ(Bruno Tarimo)

井上拓真 vs ジェイク・ボルネア(Jake Bornea)

清水聡 vs ランディ・クリス・レオン(Landy Cris Leon)

ピーター・マクレール(Peter McGrail) vs 三宅寛典

©︎PXB WORLD SPIRITS / フェニックスバトル・パートナーズ

