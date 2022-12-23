井上尚弥の世界バンタム級４団体統一戦が注目されている『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』の前日計量が12日に行われ、ポール・バトラーや武居由樹ら出場選手が登場した。
（オススメ動画）
🎬井上尚弥 vs ポール・バトラー、４団体統一戦を前に初対面！“世紀の一戦”は「自分が待ち望んだ試合」『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』記者会見
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🎬井上尚弥、ポール・バトラーと固い握手を交わす！スーパーバンタム級への階級アップにも改めて言及『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』記者会見
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🎬井上尚弥、大橋秀行会長の「１ラウンドから火を吹く」予想をやんわり否定！？しかし「1.5倍強くなった」事には同意『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』記者会見
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🎬井上尚弥、“黒髪へのイメチェン”をした理由を明かす！「初心に戻って…」『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』
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🎬【完全版】井上尚弥 世界バンタム級４団体統一戦の記者会見ノーカット＆質疑応答！ボクシングの歴史を塗り替える一戦への意気込みを語る
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