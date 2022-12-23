井上尚弥が世界バンタム級４団体統一戦に臨む『NTTドコモ Presents PXB WORLD SPIRITS』の記者会見が10日に行われ、井上尚弥（Naoya Inoue）、ポール・バトラー（Paul Butler）、武居由樹、平岡アンディ、ブルーノ・タリモが登壇した。
©︎PXB WORLD SPIRITS / フェニックスバトル・パートナーズ
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