俳優の西島秀俊、お笑いコンビ錦鯉の長谷川雅紀、6人組ガールズグループ・BiSH、白戸家のメンバーが出演するソフトバンクの新テレビCM「SPYテンテンスリー」篇のメイキングとインタビューが公開された。
新CMは2022年12月10日（土）から全国で放映開始。
（オススメ動画）
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🎬BiSHアイナ・ジ・エンド、照れまくる姿が可愛すぎ「焼肉でも奢らないと…」映画『BiSH presents PCR is PAiPAi CHiNCHiN ROCK'N'ROLL』初日舞台挨拶
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