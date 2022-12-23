女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterの第二章が幕を開けた。かれん(24)、MAYU(23)、アサヒ(23)に、新メンバーのミカ(18)、結海(ゆみ・18)、miyou(みゆ・19)が加わり6人体制に。新生リトグリにインタビューし、新メンバーの強み、そして意外な一面を聞いた。

（記事＆写真）
📸新生リトグリ「今までの歴史も大切に」進化を目指す　分厚いハーモニーに手応え
https://news.mynavi.jp/article/20221123-littlegleemonster/

（オススメ動画）
🎬「リトグリを終わらせた方がいい」と思った時期も… かれん・MAYU・アサヒが明かす、再出発までのそれぞれの思い
https://youtu.be/97WpndnKf4o

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