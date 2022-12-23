『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で人気を博しているパク・ウンビン（박은빈 Park Eun-bin）が11月21日、『DOLCE&GABBANA GINZA SIX』オープニングイベントに登場。マイナビニュースの個別取材に応じてくれた。
（オススメ動画）
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