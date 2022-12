『モンハン』の “お肉” がブランケットに大変身！ 足元はガルクに任せろ！

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のおうち時間にぴったりのグッズがカプコンストアに登場! 注目のラインナップは、ブランケットになるお肉「こんがり肉ブランケット」と足元を温めてくれるガルク「ガルクルームシューズ」だ。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』からおうち時間とも相性ばっちりの癒しグッズが登場!

狩猟生活の必需品である「こんがり肉」がブランケットに大変身。

一見こんがり肉のぬいぐるみに見える本商品、実は広げるとふわふわのブランケットに……!

表面は可愛らしいアイルーとガルクのデザイン柄、裏面は落ち着いたブラウン色のリバーシブル仕様になっているので、シチュエーションによって使い分けいただけます。使用していないときは、骨にブランケットを巻き付けてクッションとしても◎

ガルクルームシューズは、かかとまですっぽり入って足元ふかふかでほかほか! 肌寒い季節にギフトとしてもぴったりのアイテムです!

身体を肉で温めながら、足元をガルクに任せ温めてもらい、『モンハン』をプレイする……そんなスペシャルな体験をぜひ味わってみよう。

