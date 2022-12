韓国フェス出演、初のファンミ開催…INI木村柾哉＆髙塚大夢が振り返るデビュー後の1年、印象的な出来事は？

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」(毎週月曜~金曜9:00~11:00)。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional supported by あきゅらいず」。12月19日(月)のゲストは、グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉さん、髙塚大夢さんです。今回の放送では、ファーストアルバム『Awakening』に込めた思い、2023年の目標について語ってくれました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組グローバルボーイズグループ。12月14日(水)にはファーストアルバム『Awakening』をリリース、17日(土)からは初のアリーナツアー「2022 INI 1ST ARENA LIVE TOUR [BREAK THE CODE]」がスタート。東京、愛知、大阪、福岡の4都市で開催中です。住吉:「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」からデビューして1年ちょっとですよね。1年を振り返ってどう感じますか?髙塚:1年間、一つひとつやってきたライブは印象深いものが多いです。今年の8月にアメリカ・ロサンゼルスで開催した韓国のライブ(※世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON 2022 LA」)に出演したのですが、そのときの景色がすごいものがありましたね。世界のいろんな国の方々が観客としていらっしゃって、歓声もありましたので、印象深かったですね。住吉:屋内でやられたんですか?木村:バスケのスタジアムみたいなところでやりました。住吉:向こうは歓声OKだし、掛け声の仕方が日本のファンと違いますよね?髙塚:違いましたね。木村:曲を知らなくても“音楽で乗る”文化が見えた瞬間でした。髙塚:本当に楽しかったですし、「今後もあのような景色を見続けていきたい」という目標にもなりました。住吉:日本でも思い切って歓声が出せる状況を少しずつ取り戻していきたいですよね。木村さんは1年を振り返ってみていかがですか?木村:アメリカ・ロサンゼルスでのステージも印象深かったですし、ファンの方とお会いする機会が増えたのが思い出に残っています。オーディション番組のときはコロナ禍ということもあって、応援してくださる方と対面する機会が本当になかったんです。デビューしてからすぐのファンミーティングで初めてMINI(※INIのファンネーム)のみなさんとお会いしたんですけど、そのときは本当に印象深かったですね。「こんなにも大勢の方に応援してもらっていたんだ。やっと会えた」っていう気持ちを実感したというか、肌で感じました。そのあとも、ライブやイベントを重ねるごとに気持ちが強くなったので、MINIのみなさんにお会いしたことはすごく印象に残っています。住吉:INIはダンスがすごいと思うのですが、デビューが決まってから韓国にダンス特訓で行っていたそうですね?木村:デビュー前、ファーストシングルの準備として韓国に3ヵ月ほど行きました。住吉:3ヵ月も!? 練習はハードでした?髙塚:本当に朝から夜まで。オーディションのときもキツかったなって思ったんですけど、そのあとの3ヵ月もキツかったですね(笑)。住吉:体力的に? それも精神的?木村:どっちも(笑)。住吉:精神的にはどんなところが?髙塚:僕はダンスを始めたのがオーディションからだったのですが、柾哉くんはずっとダンスをやっているし、そういうメンバーと一緒に、しかもプロのアーティストとしてやっていくわけだから、そこに短期間で持っていかないといけないプレッシャーが大きかったです。住吉:なるほど。木村さんは?木村:僕はボーカル面を追及してきたわけではなかったので、大夢とは逆の立場で悩んだりもしました。住吉:それぞれの課題があったのですね。その努力が表れているというか、見る側の立場からすると、めちゃくちゃ高いスペックが揃っています。全員がガチッと1つの生命体のように踊れるのはすごいと思います。きっと、それはハードな特訓から生み出されたものなんですね。木村:“みんなダンスが向上しているな”っていうのは日々感じます。住吉:12月14日(水)には、ファーストアルバム『Awakening』をリリースしました。今から収録曲である「SPECTRA」をおかけしますが、作品として聴いてほしいポイントはありますか?髙塚:1サビが終わったあとに、MVだとダンスバトルみたいなのをするシーンがあるんですけど、観ていても楽しいし、聴いていてもエンジンがかかるパートです。柾哉くんが「Here we go!」と言ってから始まるんですけど、個人的にその部分がおすすめですね。住吉:たしかに「Here we go!」のあとのサウンドがめっちゃカッコいい。ぜひMVも観ていただきたいです。振付もすごく複雑ですよね。髙塚:そうですね。展開があって、繰り返しもあまりないです。住吉:プロに言うのも失礼ですが、よく覚えられますよね。髙塚:今でも覚えるのは大変です(笑)。住吉:『Awakening』が初アルバムということで、気合いも充分で心を込めて作られたと思います。アルバムに込めた思いをお聞かせください。木村:ずっと繋がりを感じる曲を出してきたので、僕は“デビューシングルからの軌跡を語れるようなアルバムになればいいな”と思って、心を込めて制作しました。住吉:軌跡というのは、並び順も意識されたのでしょうか?木村:そうですね。自分と向き合ってきた僕たちが、アルバムで覚醒するのがテーマになっています。住吉:だから『Awakening』(=覚醒)なんだ!木村:覚醒した自分たちをお見せできたらいいなという思いで作りました。髙塚:このアルバムが今までのINIの集大成だと思っているので、個人的にもデビューから今までやってきたことを最大限引き出せたらいいなって気持ちがありました。レコーディングでも、自分が持っている歌い方のレパートリーの全部を楽曲に込めようと意識はしていましたね。住吉:意識したことは実現できました?髙塚:でき……たんじゃないかなと思いますね(笑)! 自分ができる最大限のことは表現したかなと思います。住吉:INIは現在、アリーナツアーの真っ最中です。12月20日(火)、21日(水)は大阪城ホールでライブがあります。ツアーはまだまだ続きまして12月24日(土)、25日(日)は東京・有明アリーナ、12月27日(火)と28日(水)がマリンメッセ福岡。年が明けて1月7日(土)、8日(日)が日本武道館と続きます。クリスマスもお正月もツアーなんですね!木村:そうですね。すべてINIと一緒に楽しんでいただければなと思います。住吉:みんなの年末年始を幸福にしているってことですね。素敵。寒いですし体に気を付けてツアーを頑張ってください。最後におふたりから、2023年の抱負を教えてください。髙塚:この1年は初めての連続で、どの現場に行くときも「できるかな」みたいな不安や緊張が大きかったと思うんです。来年は自分らしく、伸び伸びと楽しめる1年にしたいですね。木村:この1年はがむしゃらにやってきたので、来年は食って、消化して、発信する“人間の体”のような1年にしたいなって思います。住吉:精力的に活動する姿が目に浮かぶ抱負をいただきました。ありがとうございます。INIはTOKYO FMのラジオ番組のレギュラー「From INI」も担当しています。金曜深夜25:00~27:00まで、TOKYO FMをはじめJFN36局で放送しています。ぜひチェックしてください!<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト:https://www.tfm.co.jp/bo/aky/