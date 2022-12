WANIMA・KENTA「俺はぺえちゃんに嘘はないよ」SOLぺえ教頭との関係は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月21日(水)の放送は、WANIMAがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が、それぞれとWANIMAとの関係を語りました。こもり校長:12月19日(月)からの4日間は、(29日に退任する)“ぺえ教頭が会いたい人ウィーク”ということで、今日はその3日目!ぺえ教頭:今日も、私が会いたいゲストが来てくれます。こもり校長:今夜のゲストは……!KENTA(Vo/Ba):WANIMAです!FUJI(Dr/Cho):よろしくお願いしますー!KENTA:2人に会うと元気でるわ! 今、目が覚めたもん!ぺえ教頭:嬉しい~。こもり校長:“2人に会う”は、ちょっと違う気もしますが……。今日はお菓子がいっぱいあるので、自由に食べてください。ぺえ教頭:KO-SHINさんも食べてね。KO-SHIN(Gt/Cho):はい、いただきます!こもり校長:だから……距離の詰まり方がおかしいのよ! だって、教頭がKO-SHINさんに声をかけたらしゃべってくれるでしょ? 俺はしゃべってもらえんから! 笑顔になるだけ!WANIMA:(笑)。KENTA:いままで、いろんな歴代の校長、教頭と会ってきたけど、ぺえちゃんが一番WANIMAのことを理解してくれてるなっていうか。ぺえ教頭:でも私のことも理解してくれてるわ。お互いさま!KENTA:だから、俺は出会えたのが本当に嬉しいと思ってます。ぺえ教頭:そう、ここ(SCHOOL OF LOCK!)でね。前回は、5月(12日)だって!KENTA:校長もね、もうちょっと俺に歩み寄ってくれたら……。こもり校長:……逆だ! 俺はめちゃくちゃショックだったんですから! 教頭は(番組で会うのは)5月以来2回目でしょ? 俺なんて、その前から4回5回は会ってんのよ! でも、初めてあいさつしたときから1歩も変わってない!ぺえ教頭:そんなに会ってるの?KENTA:一緒に花火をしたこともありますよね?こもり校長:別の番組でね。FUJI:違うところでも、結構会いますよね。こもり校長:そう! でも、(距離が)一生変わらないの! インスタ見たら(教頭はWANIMAのライブ後に)真ん中で「いぇーい!」って写真撮ってるし。ちょっと待て! 俺、1回もライブに誘われたことないぞ! って。全員:(笑)。こもり校長:(教頭は)なんで、WANIMA先生にもう一度会いたかったの?ぺえ教頭:(教頭をつとめた)この1年2ヵ月を振り返ったときに、シンプルに一番心の底から楽しかったの。素で2時間終われたというのが……新曲がかかっているときに全然聴いてなかったのを突っ込んでくれたりして、それすら心地よくて(笑)。この3人には嘘がないと思って。私の解釈だけど。KENTA:ありがとう、嬉しい。俺はぺえちゃんに嘘はないよ、2人はわからんけど(笑)。ぺえ教頭:私は、特にKENTAさんの目は……1年2ヵ月やってきたなかで、一番嘘のない目だったなって。KO-SHINさんはわからないけどね(笑)。FUJI:(KO-SHINさんは)マイクしか見てないよね。全員:(笑)。こもり校長:それで、もう一度会いたかったんだ?ぺえ教頭:そう。何も考えずに、素の自分でいられる2時間を退任前に感じたいと思ったし、前回来てくれたときに「私がやりたかったことはこれだ」という感覚にもなれたし。こもり校長:そんなにフィットしてたんだね。ぺえ教頭:実はね。KENTA:すごい本当にね、ぺえちゃんとは心地よくて……。FUJI:校長は?KENTA:校長もね……うん、大好きよ……。こもり校長:おい! ここだけ目が合わないのはどういうことだ!? さっき、嘘がないって言ってたのに……!FUJI:嘘の顔になった……。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆