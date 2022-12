WANIMA 音楽性の違いは当たり前「3人で出しちょるのがWANIMAの音」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月21日(水)の放送は、WANIMAがゲスト出演。『言いたいけど言えない"本音"』をテーマに、3人の関係についてパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭の質問に答えました。ぺえ教頭:3人は本音で言い合えるの?KENTA(Vo/Ba):ギターのKO-SHINとは、2歳ぐらいから一緒なんです。FUJIくんとは出会って……。FUJI(Dr/Cho):10年。KENTA:10年ぐらいか。同じ熊本(出身)で。出会ったころは、FUJIくんが九州に帰ろうと思っていたタイミングで、俺らもドラムがおらんけん……俺はお笑いがめっちゃ好きやから漫才をするか……でも(無口な)KO-SHINとではできんし……。こもり校長:(笑)。KENTA:KO-SHINにDJをさせて……でもなぁ、とバンドを諦めていたときにFUJIくんと出会って。そこからいろんな物を一緒に同じ方向を向いて見てきたから、言えてると思うけどね。FUJI:うん。ぺえ教頭:3人は、いまのほうが分かち合えているの?KENTA:うん、最近になってから……30(歳)を超えたぐらいからかな。FUJIくんも成長して……。こもり校長:(笑)。FUJI:だから、成長していないときは分かち合えてなかった……(笑)。KENTA:いまは、お互いを高め合いながらできているかな。他のバンドと違って特殊なんやけどね。FUJI:たしかに。KENTA:でもKO-SHINにはなかなか響かんこともあって、距離が近すぎて言えんこともあるけど……もうKO-SHINも、大人になっていかんとあかんなと思うけどね。こもり校長:KO-SHIN先生いる? 生徒(リスナー)は、(声を出していない)KO-SHIN先生の存在を確認できてないんですけど(笑)。全員:(笑)。ぺえ教頭:ライブにお邪魔させてもらったけど、ライブでもマジでしゃべらない……(笑)。FUJI:(KENTAさんと)2人でしゃべっているときに、下を向いているもんね。KENTA:そうそう(笑)。ライブでKO-SHINがハモるパートはキーが高いんやけど、初めて聴いた人はびっくりする。FUJI:地声は低いけどね。KENTA:あんまり声を出さんからね。ぺえ教頭:そうね(笑)。こもり校長:発声とかはするんですか?KENTA:せんせん! せん! せん! KO-SHINは1、2曲目は捨てとるからね(笑)。声が出んけん。校長・教頭:(笑)。KENTA:この前も注意して……「お前、頭から出せ!」と。「1、2曲目を捨てるなよ!」「本気でいけ!」と。「頭からブワーっといかないと、負けグセがつくぞ!」と。こもり校長:なるほどね。KENTA:でも、なかなか響かんね~。ぺえ教頭:でも、歌い始めたら声がすっごい出るからびっくりした。すっごい出るのよ! そして綺麗なのよ!こもり校長:(笑)。WANIMA先生に憧れてベースをはじめました。友達とバンドを組んだのですが、言いたいけど言えないことがあります。それは、僕とメンバーに熱意の差があることです。僕は、今後ライブに出たり、オリジナル曲を作ってCDを自主制作したりしたいのですが、僕以外は人前に出ることすら嫌なようです。意見の対立があった場合、WANIMA先生ならどうされますか?(15歳)ぺえ教頭:対立するの?KENTA:でもミュージシャンあるあるよね。「音楽性の違い」ってよく聞きません?ぺえ教頭:よく聞く……!こもり校長:あれって、本当なんですかね?FUJI:本当のときもあるんじゃないですか?KENTA:音楽性の違いって言うと、わかりやすいけどね。でも音楽性の違いって……俺らも1人ひとり違うけんさ、当たり前のことやけどね。ぺえ教頭:お互いに言い合うの?KENTA:俺ら? でも俺らは、3人で出しちょるのがWANIMAの音やから。FUJI:うん。KENTA:でもやりたての子たちは、こういうのあるかもね。俺らもHANIMAのときは、そういうことあった。こもり校長:HANIMA!?ぺえ教頭:WANIMAの前はHANIMAだったんだって。KENTA:ハスダ・ニシダ・マツモトでHANIMA(笑)。でもハスダくんは大工さんになりたいと言って、でも俺(マツモト)は音楽1本でやりたくて、KO-SHIN(ニシダ)は家庭の事情で自衛隊に行くから解散したんやけど。でもKO-SHINは、2年後に東京に追いかけてきてくれて。こもり校長:へ~!KENTA:KO-SHINは、大工さんをしているハスダといま一番仲がいいけどな。KO-SHIN(Gt/Cho):いま、一番仲がいいです。全員:(笑)。KENTA:(ハスダさんは本音で)「俺は大工さんをやりたい」と言うてくれたから! その想いを俺らは背負ってせんといかんし、忘れちゃいけないなと思う。あいつの代わりにやっているところもあるから。ぺえ教頭:そんな想いがあるとは知らなかったわ。KO-SHINさんも。KENTA:いま、ずっと敬礼してますけど(笑)。元自衛官なんで。こもり校長:KO-SHINさんね。寡黙さの裏にはこういうこともあるんですね。KENTA:そうそうそう。KO-SHINもいてくれてありがとうね。だから俺は、KO-SHINの代わりに話していけたらなと思います。俺がこうさせたのもかもしれないし……。全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆