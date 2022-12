上限は2千円！上白石萌歌は、友達へのクリスマスプレゼントに何を買う？

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。12月21日(水)の放送では、リスナーから届いたクリスマスプレゼントについての質問に回答しました。萌歌先生こんばんは! クリスマスといえばクリスマスプレゼント! 私は今年、友達と上限2千円のプレゼント交換をすることになりました。プレゼントを考える時間ってとても楽しいです。萌歌ちゃんは人に贈り物をするとき、どのように選んでいますか? また、クリスマスプレゼントに何をもらったら嬉しいですか?(13歳)上白石:え~楽しそう! 上限決めて交換するんだ。それいいね~! 私もクリスマスプレゼントを考えるのめっちゃ好き!2千円か~……本当にいろんなことできるよね。2千円あったら、電車の切符買って遠くに行けたりもするよね。映画も観れるし、物でもいいし……え~なんだろう?今、パッて思いついたのは、2千円分のガチャガチャ! 5百円ぐらいの大人なガチャガチャとかあるじゃん。ちょっとリッチなガチャガチャを……2千円だったら4回できるし。3百円だと結構な数できると思うから、それとかかな?私は、この前大学の親友にクリスマス用のオーナメントをプレゼントしてもらいました。クリスマスの物って、たしかに自分ではあんま買わないなって思って……! そういうクリスマスっぽい飾り物をあえてあげたりしても、おもしろそうだなって思います。いいね~。私も、上限決めて友だちとやってみようかな? いい交換になること願ってます。何にしたか、また教えてください。ありがとう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆