荒木飛呂彦原作によるアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズと、スマートフォン向けゲーム「パズル&ドラゴンズ」が初コラボ。ゲーム内イベントが12月26日10時から2023年1月9日9時59分まで開催される。

今回のコラボでは、ジョナサン・ジョースターから空条徐倫まで各シリーズの主人公をはじめ、シーザ・A・ツェペリ、花京院典明、ブローノ・ブチャラティなどの人気のキャラクターが登場。初めて空条徐倫を入手すると、きせかえドロップ「ジョジョの奇妙な冒険ドロップ」が、初めてディオ・ブランドーを入手すると、「ジョジョの奇妙な冒険コラボのBGMセット」がそれぞれ解放される。

またスペシャルダンジョンには、DIOやカーズ、エンリコ・プッチなど強敵たちが登場。バトルに勝利すると「ジョジョの奇妙な冒険コラボDISC」各種が手に入り、集めたDISCは、限定コラボキャラクターと交換できる。さらに「エンリコ・プッチ 降臨!」をクリアすると一定確率で最終ボスのエンリコ・プッチをドロップ。そのほかモンスター交換所には「岸辺露伴&ヘブンズ・ドアー」や「弓と矢」などがラインナップされる。

パズドラ公式Twitter(@pad_sexy)では、初コラボ開催を記念したTwitterキャンペーンを実施。対象ツイートの5万「いいね」達成で「開催記念!ジョジョの奇妙な冒険コラボガチャ」1回、10万「いいね」達成で「★6以上確定 ジョジョの奇妙な冒険ガチャ」1回をユーザーにプレゼントする。

