『すみっコ』×ケロリンの親和性高すぎ♪ 揃えたくなるケロリン桶キーホルダー

温泉施設などを中心に馴染みが深い「ケロリン桶」に『すみっコぐらし』がデザインされた「すみっコぐらしのケロリン桶」が、身につけやすいサイズの可愛いキーホルダーになっちゃった! びっくりするくらいの親和性で可愛さが光る「すみっコぐらしのケロリン桶」デザインにご注目!!

銭湯や温浴施設でおなじみ「ケロリン桶」に「すみっコぐらし」がデザインされた、その名も『すみっコぐらしのケロリン桶』。温泉施設などを中心にまだまだ人気の本アイテムは、その堅牢性に加え、特殊な印刷技術により屋外の仕様で約10年、 室内での利用でしたら一生印刷が消えないとも言われているお風呂グッズだ。

今回、待望の関連商品として発売されたのが『すみっコぐらしのミニケロリン桶キーホルダー』!

お風呂には欠かせない『すみっコぐらしの△ケロリン桶』ですが、このキーホルダーであれば、鞄などの普段使いのアイテムにも取り付け可能。いつでもお風呂気分を満喫できちゃうぞ。

デザインは、「ねこ」「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「とかげ」と「えびふらいのしっぽ」の全6種がラインナップ。

とっても可愛い「すみっコぐらしのケロリン桶キーホルダー」、温泉旅行のお供にぜひどうぞ。

☆「すみっコぐらしのケロリン桶キーホルダー」を写真でチェックする(写真3点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.