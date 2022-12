『シナモロール』の新作シルバーリング・ネックレスでいつも一緒♪

12月の誕生石をセットした、『シナモロール』の新作シルバーリング・ネックレスが「FanFun MARKET」にて現在販売中だ。

サンリオキャラクター大賞では3連覇を果たし、今年誕生20周年を迎えた「シナモロール」(愛称:シナモン)。遠いお空の雲の上で生まれた男のコで、『カフェ・シナモン』の看板犬として活躍中だ。大きな耳とクルクルしっぽがチャームポイントで、リボンをつけたお洒落や、自分自身が「大好き」。カプチーノやモカ、みるくといったかわいらしい仲間たちと共に人気を集めている。

まず紹介するのは、シナモロールのお顔がかわいいシルバーリング。12月の誕生石のタンザナイトやキュービックジルコニアがあしらわれ、華やかに仕上げられている。内側に施されたフラワー刻印も可愛い♪

そしてオープンハートモチーフからお顔を出すシナモロールがかわいいシルバーネックレスにも、12月の誕生石のタンザナイトやキュービックジルコニアが。

また、お花に囲まれたシナモンがとってもキュートな、シナモンブルーのオリジナルボックスにも注目だ。

12月がお誕生日の友達へのプレゼントや、一年頑張った自分へのご褒美にもぴったり♪

リング、ネックレスとにも揃えて、もっとシナモンを身近に感じてみてはいかが?

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L635282