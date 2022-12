クリスマスに子供と観たい！『プーさん』に癒されるアニメーション作品3選

週末はクリスマスですね! 今年はお家で、クリスマスがテーマの『くまのプーさん』作品を観て、ほっこりしませんか?

今回は、プーさんと100エーカーの森の仲間たちが ”クリスマス” にまつわる冒険を繰り広げる作品を3つご紹介! クリスマスの準備から、新年のカウントダウンまで、仲間たちとホリデーシーズンを過ごすプーさんを観て、癒されちゃいましょう♪

それではさっそくご紹介していきます!

【くまのプーさん/冬の贈りもの 10周年記念版】

『くまのプーさん/冬の贈りもの 10周年記念版』 DVD 発売中

Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

<作品紹介>

1年で一番楽しい季節 ”冬” を心待ちにしているプーさんと仲間たち。ところが、ラビットのカレンダーによると、知らないうちに冬が過ぎ去っていて、びっくり! しかし、秋風に吹き飛ばされたカレンダーのページが見つかり、楽しい感謝祭やクリスマスはこれからだとわかって一安心。感謝祭には、大好きな仲間たちとパーティーをして、待ちに待ったクリスマスには、みんなでツリーの飾りつけをして、大切なお友だちと過ごす。ホリデーシーズンの冒険を通して、家族やお友だちといっしょに祝うことの素晴らしさを伝えてくれる、楽しい3話仕立ての長編物語。ボーナス・コンテンツには、プーさんの短編が2話収録!

【プーさんといっしょ/スーパー探偵団のクリスマス・ムービー】

『プーさんといっしょ/スーパー探偵団のクリスマス・ムービー』 DVD 発売中

Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

<作品紹介>

いよいよ明日はクリスマス。プーさんと100エーカーの森の仲間たちは、クリスマスの準備に大忙し。そんな中、ルーとランピーが雪の中で見つけた変わった落とし物は、なんとサンタがプレゼントを入れるあの袋だった! 急いでサンタに届けなくちゃ、クリスマスがやって来ない!? ダービーとプーさんたちは、”すっきりばっちり解決” がモットーの《スーパー探偵団》になって、みんなのクリスマスを救うために大活躍!

ボーナス・コンテンツには、楽しいゲーム、プーさんとミッキーの短編アニメーションが3話も収録! プーさんと100エーカーの森の仲間たち、そして新しく仲間入りした女の子ダービーといっしょに、楽しい冒険に出かけましょう!

【くまのプーさん/みんなのクリスマス】

『くまのプーさん/みんなのクリスマス』 DVD 発売中

Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C) Disney.

発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

<作品紹介>

年に一度のクリスマスを楽しんだプーさんと仲間たち。楽しかった思い出にひたっていると……あっという間に新年へのカウントダウン! 新年を祝うパーティーを計画していたプーさんたちはラビットを怒らせてしまう。100エーカーの森から出ていくと言い出したラビットと仲直りするため、みんなは ”今までとはちがう自分になる” と誓います。ピグレットは怖がりを直すために飛び跳ね、プーさんはハチミツは食べないと心に決め、ティガーはなんと二度と飛び跳ねない!? ――はたして、みんなは無事に新年を迎えられるのでしょうか?

大好きなプーさんの世界を、家族そろってたっぷり楽しんでみては?