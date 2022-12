SCANDALつながりで友達が増えたリスナーにHARUNA「大人になってから、趣味を通じて出来る友達って本当に貴重」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月19日(月)の配信では、TOKYO FMのスタジオでリスナーとの生電話「今年あったこと報告会」を実施しました。HARUNA:さてさて、今回は久々にTOKYO FMのスタジオから、リスナーの皆さんと電話をつないで「今年あったこと報告会」をお届けしたいと思います! 早速、電話がつながっています。おかぽんさん! もしもし!?おかぽん:こんにちは!HARUNA:それでは「今年あったこと報告会」です、お願いします!おかぽん:今年は、SCANDALつながりで人脈が増えました!HARUNA:いいねー! 具体的には?おかぽん:社会人6年目なんですけど、大人になってから仕事以外で人間関係が増えたりしなかったんですけど、新しい交友関係を作りたいなって思って、SCANDAL専用のSNSを始めまして……。RINA:おー!おかぽん:ライブ会場でお会いする人が増えたりとかして。TOMOMI:いいねー。おかぽん:去年まではライブは全部1人で参戦していて、1人でも充分に楽しめていたんですが、誰かと一緒に行く楽しみが倍増して、今年は大充実でした。HARUNA:最高だね。RINA:嬉しい!TOMOMI:それはSNSでやりとりをして「今日のライブを一緒に観ましょう?」みたいな?おかぽん:そうですね。リプライとかして「明日の厚木とかぶっていますね」とかやりとりをしながら、親交を深めていきました。TOMOMI:楽しそうー!MAMI:いいなー。アカウント名に「@**参戦」みたいに付け足してるもんね。RINA:はいはいはい。TOMOMI:「@厚木参戦」とかね。あと「@余韻」とか……最近見ないか……やってる?おかぽん:やっていました。HARUNA:ちょっとずつだけど、以前のようにライブができるようになってこその楽しみ方だよね。RINA:ファン同士の仲が良いのが一番嬉しい。そういうのって幸せな気持ちになるもん。おかぽん:僕は楽器をやっているんですけど、ツアー先で知り合った人たちで、同じように楽器をやっているファン同士、せっかくだからってことで「スタジオに一緒に入ってセッションをしましょう」みたいなこともあります。全員:えー!TOMOMI:めっちゃいいやん!RINA:すごいやん!TOMOMI:楽器は何をやっているの?おかぽん:ドラムがメインで、ベースやキーボードとかもやっています。TOMOMI:ファン同士のセッション、楽しそうー!おかぽん:すごい楽しいです!MAMI:よかったねー。HARUNA:大人になってから、趣味を通じて出来る友達って本当に貴重なのよ。RINA:そうやんな。HARUNA:自分たちもメンバーの他に毎日会う人がいるかって言われたら、なかなかいないわけじゃん。だから趣味が合ったりすると、別のベクトルでいろんなものを見たり、聞いたり、話ができるわけで、それが素晴らしいインプットになるから大事だよねー。RINA:本当にそうだね。HARUNA:それがSCANDALがきっかけになったなんて、本当に嬉しい!おかぽん:こちらこそです!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056