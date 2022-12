上白石萌歌 2022年の『癒された部門』優勝は沢村一樹「お父さんが現場にいるみたい」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。12月19日(月)の放送では、2022年の思い出深い出来事を部門別に3つ発表しました。上白石:今夜は、私、上白石萌歌の2022年を振り返るべく、自分のなかで“ナンバーワン”だったものを、部門別に3つ発表していきたいと思います! 題して……『萌歌-1グランプリ 2022』!上白石:優勝は……です!NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』は沖縄の話だったんですけど、私が演じる歌子ちゃんは、歌と三線をとても好んでいる女の子で、民謡歌手を目指す役でした。撮影の半年ぐらい前から三線の練習を地道に始めて……楽器の練習を短期間で集中して励むことがいままでなかったので……。楽器をやってる生徒(リスナー)も多いと思うけど、どんどん自分の音が出てきたりとか、楽器と仲良くなる、自分の体の一部みたいになっていく感覚がすごく面白くて! 今年いちばん大変だったけど、いちばん出会えてよかったなって思えている楽器です!作品は終わったけど、おうちには2本の三線があっていまでもたまに触っています。これからも付き合っていくと思うので、大変だったけど頑張ってよかったなって思えた楽器です。これからも続けていきたいなと思います。上白石:優勝は……です!今年、『金田一少年の事件簿』(日本テレビ系)というドラマをやらせていただいたんですけど、沢村さんと出会えたことがすごい嬉しかったですね! 出身が鹿児島県で一緒で、私の父と大体同い年なんです。だから、お父さんが現場にいるみたいな感じで(笑)。この作品が初めましてだったんですけど、初めてお会いした日から初めまして感がないというか。ずっと前から知っていたような人だなって思って、すごくいい出会いでした!沢村さんってキリッとした部分もあるけど、すごいお茶目だしすごい可愛くて……! 私はすごく癒されていました(笑)。いつかこの教室にも沢村さんをお呼びしたいな~。放送できるかどうかわかんないけど……危なっかしい人でもあるので(笑)。なんですけど、一緒に作品を作れてすごい楽しかったなと思う人です! たくさん癒されました。ありがとうございます。上白石:優勝は……です!いや~、もう素晴らしかったです。主演はエミリア・ジョーンズという女の子で……今、BGMで流れてるのは映画の中の歌なんですけど、この歌声が素晴らしかったです。家族愛、歌への愛、いろんなものが全部自分に突き刺さって、映画を観ながら泣きました。「こんなに泣けるんだ」って思った映画ですね(笑)。私、普段そんなに感情をあらわにすることがないんですけど、この映画はいつ観ても号泣しちゃうだろうし、とにかく胸があったかくなりますね。家族の話なんですけど、家族の4人中3人が耳が聞こえないんです。次女だけが唯一耳が聞こえて、歌うことがすごく好きで歌手になりたいという夢を持っているけど……家族の通訳としての役割を失うことと自分の夢を叶えること、その真ん中で揺れ動くという話です。私は映画館に3回観に行きました。動画配信サービスでも配信されてるそうなので、ぜひ『コーダ あいのうた』を観てない生徒は観てみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆