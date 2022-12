「元気がなくなると会いたくなってくる」VTuber白上フブキ＆尾丸ポルカがSOLに登場

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月20日(火)の放送は、VTuberの白上フブキさんと尾丸ポルカさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭が、2人の印象と半年ぶりに再会した感想を伝えました。こもり校長:ホロライブに所属する大人気VTuberが、バーチャルの世界から生放送教室に来てくれました。前回の6月14日以来2回目の登場です。白上:半年のうちに、2回も来れるなんて!尾丸:盆と暮れが一緒にやってきた!ぺえ教頭:盆と暮れが……(笑)。いいわぁ、仕上がってるわぁ~。こもり校長:今週は(29日に)退任するぺえ教頭が会いたい人に来てもらっているんだけど、2人に会いたいということで。白上・尾丸:うわぁ~……!ぺえ教頭:(教頭をつとめた)この1年2ヵ月で、一番激しい嵐を起こしてくれた2人だと私は思っています。こもり校長:俺もそう思う。尾丸:なんで、その嵐にまた会いたいと思ったんですか?ぺえ教頭:嵐に追われて退任したかったから(笑)。私はもちろんお2人に会いたかったんだけど、校長ともめっちゃ話すよね?こもり校長:むっちゃ話す。ぺえ教頭:そろそろフブポルが必要というか、「もう会いたい!」みたいな(笑)。白上:必要とされているんですか?ぺえ教頭:元気がなくなると、会いたくなってくるよね。こもり校長:2人の元気が……僕が聞き手に回るほど、この声を求めているというか。白上:おー! じゃあ、いっぱいしゃべっていきましょうかね。ぺえ教頭:でも、あらためて会ったらパワーがすごいわね。こもり校長:プロだよね。ぺえ教頭:この1年のMVPと言っても過言ではないよ。尾丸:やった!白上:嬉しいね~。こもり校長:前回お2人が来てくれてから、ぺえ教頭は配信も……。ぺえ教頭:そうなの! 時間があれば見ていて。白上・尾丸:えっ……!ぺえ教頭:私もYouTubeをやっているんだけど、そのなかでも2人の名前を出して「最近見てんのよ」って言っているし、いろんな人におすすめしてる。特に、元気がなさそうな人におすすめしてる(笑)。尾丸:……大丈夫かなぁ~。白上:元気になるかなぁ。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:最近、フブポルの布教運動をしているのよ。大好き!白上・尾丸:嬉しいです~! 俺も大好きだー!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆