VTuber白上フブキ、尾丸ポルカの2022年「いろんなゲームをしたな」「最近はポケモンが楽しい」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月20日(火)の放送は、VTuberの白上フブキさんと尾丸ポルカさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭とともに2022年を振り返り、配信のタイミングについての質問に答えました。こもり校長:年の瀬ですけど、2022年はどんな年でしたか?白上:どんな年……?尾丸:最近はポケモンが楽しいね。白上:ポケモン! とっても楽しいね~。こもり校長:ポケモンSV?(11月に発売された新作ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』)僕もやっているんですよ。白上・尾丸:いえーい!尾丸:色違いがめっちゃ出るよね。白上:そう! 色違いめっちゃ楽しい~。尾丸:この人は、金色のコイキングだけで……色違いのコイキングだけで旅してるんだよ。白上:そうなんです! 手持ちポケモン1匹……金コイキングで、スター団のジムリーダーもしているんです。こもり校長:マジで!? 進化させず?白上:進化させずです!こもり校長:すげー!白上:でも今年1年は、いろんなゲームをしたなって感じです。尾丸:1月2月は何してた?白上:1月は……マリオカートかな?ぺえ教頭:本気で振り返り始めたわよ(笑)。こもり校長:(笑)。尾丸:ラジオにも出させていただいたし、今年はいろんな所で歌って踊らせていただきました。白上:たしかに! 個人的には、YouTube(の登録者数が)200万人にいきました!ぺえ教頭:フブちゃ~ん、おめでとう!こもり校長:すごいじゃん!こもり校長:配信というのは、自分で決められるものなんですか?白上:自分で決めちゃうかな。「今日はこれをしよう」みたいな。尾丸:私も自分で決める。「5分後に配信します」って言う(笑)。白上:あるある!こもり校長:そんな急に!?尾丸:普通の人は「週間スケジュールだよ」って出すんだけど、私は「1時間後に配信しまーす」「よろしく!」って(笑)。白上:予定は決めているけど、時間があるなと思ったら「今からゲリラ配信します」みたいな。こもり校長:はぇ~。ぺえ教頭:この2人の配信は長いのよ。いつまでもやる(笑)。「まだ終わんねーの!?」みたいな。こもり校長:(笑)。尾丸:でも、上には上がいるんですよ。こもり校長:だって、フブキ先生なんて番組に来る前にやっていましたよね?ぺえ教頭:フブちゃんは、(番組開始1時間半前の)8時半までやってたよ。白上:そうですね、やっておりました(笑)。こもり校長:ギリギリすぎません?白上:「もうちょっと! まだ間に合う!」と思いながら(笑)。尾丸:「まだいける!」って言ってね(笑)。白上:「まだいける! このあと、SCHOOL OF LOCK! に出るからよろしくな!」って言って(笑)。ぺえ教頭:ギリギリを攻めるのね。こもり校長:「SCHOOL OF LOCK! に出るからよろしくな!」は嬉しいけどね(笑)。白上フブキさんと尾丸ポルカさんが所属するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」が、12月31日(土)に年末特別番組を配信。18時半からは『年末ホロライブ ~ゆくホロくるホロ 2022→2023~』、23時からは『hololive production COUNTDOWN LIVE 2022▷2023 -hololive side-』をお届けします。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆