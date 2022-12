『火狩りの王』OPは家入レオ『嘘つき』！ 楽曲収録の第2弾PV解禁

日向理恵子による長編ファンタジー小説を、監督・西村純二と構成/脚本・押井守がタッグを組んでアニメ化する、WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。本作のオープニングテーマが家入レオの『嘘つき』に決定し、さらに第2弾PVが公開となった。

『火狩りの王』は、日向理恵子による長編ファンタジー小説。 ”火” を失った人類最終戦争後の世界で、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく者たちの姿が描かれる。

主人公は11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四。どこにでもいるような子供たちが、絶望的な世界に翻弄されながら強く生きていく姿が印象的で、独創性溢れるファンタジーでありながら、その深いテーマ性に多くの読者が心打たれた作品だ。

WOWOWでは本作をアニメ化し、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

そして今回、『火狩りの王』のオープニングテーマは家入レオが担当することが決定!

家入は、2012年にメジャー・デビューを果たし、第54回日本レコード大賞最優秀新人賞他、数多くの新人賞を受賞。以降多数のドラマやアニメの主題歌、CMソングなどを担当し、今年の2月にデビュー10周年を迎え、自身8度目となる全国ツアーを開催。その澄んでいながらも力強い歌声で多くのファンを魅了している。

今回リリースされる『火狩りの王』のOPテーマとなる楽曲のタイトルは『嘘つき』。自身も担当した歌詞には、家入が解釈した『火狩りの王』の世界が凝縮されている。

さらに、家入レオのOPテーマ『噓つき』と、坂本真綾のENDテーマ『まだ遠くにいる』が収録され、多数最新カットが登場する第2弾PVも公開! 作品の魅力を存分に感じられる映像をぜひチェックしてほしい。

なお、PVはWOWOW公式YouTubeチャンネルにて公開中だ。

WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』は2023年1月14日(土)午後10時30分より(毎週土曜)WOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信スタート。ぜひお楽しみに!

