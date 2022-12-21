



日産 セレナ ハイウェイスターV

日産は12月21日、新型「セレナ」ガソリン車4WDモデルの価格を発表した。同モデルは2023年春より発売予定で、全国希望小売価格帯は3,034,900円～3,535,400円（消費税込）。

なお、先月発表のガソリン2WDモデルは12月22日より販売開始する。

ステアリングヒーターや２列目シートヒーターなど快適性高める装備を標準設定

11月発表の新型セレナは、“BIG”、“EASY”、“FUN”のコンセプトが示す室内空間の広さや利便性はそのままに、移動時の快適性を追求。最先端技術の搭載や様々な機能の充実化により、ファミリーユースに適したミニバンに仕立てられている。

4WD車では、ステアリングヒーター、ヒーター付きドアミラー、前席シートヒーターに加え、セレナ初となる２列目シートヒーター（左右）を標準設定としている（2WDガソリン車はオプション設定）。

カスタムカー「オーテック」や車中泊仕様車「マルチベッド」の4WD車も価格発表





日産 セレナ オーテック

今回の発表に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が扱う新型セレナのカスタムカー「AUTECH（オーテック）」、ならびに「ステップタイプ」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、車中泊仕様「マルチベッド」のガソリン車4WDの価格も明らかにされた。

各モデルの4WD車はベース車同様にステアリングヒーター、ヒーター付ドアミラー、前席シートヒーター、２列目シートヒーター（左右）を標準設定。販売開始時期についてもベース車同様に2023年春を予定している。

なお、ガソリン車2WDモデルは12月22日より販売開始する。

全国希望小売価格一覧

日産 セレナ（4WD）

駆動 エンジン グレード 定員 ミッション 価格（消費税込） 4WD MR20DD X 8 エクストロニックCVT 3,034,900円 XV 3,355,000円 ハイウェイスターV 3,535,400円

セレナ（4WD） AUTECH/ステップタイプ/マルチベッド





日産 セレナ マルチベッド

車種 駆動 エンジン ベース車グレード 乗車

定員 ミッション 価格（消費税込） AUTECH 4WD MR20DD ハイウェイスターV 8 エクストロニックCVT 3,933,600円 ステップタイプ 4WD MR20DD XV 8 エクストロニックCVT 3,566,200円 ハイウェイスターV 3,746,600円 マルチベッド 4WD MR20DD XV 5 エクストロニックCVT 3,925,900円 ハイウェイスターV 4,106,300円 AUTECH 4,482,500円

ライフケアビークル（LV）シリーズ





日産 セレナ 助手席スライドアップシート

車種 駆動 エンジン ベース車グレード 乗車

定員 ミッション 価格（非課税） 助手席

スライドアップシート 4WD MR20DD X 8 エクストロニックCVT 3,279,000円 XV 3,570,000円 ハイウェイスターV 3,734,000円 セカンド

スライドアップシート 4WD MR20DD XV 7 エクストロニックCVT 3,570,000円 ハイウェイスターV 3,734,000円 チェアキャブ

リフタータイプ 4WD MR20DD X 6(※) エクストロニックCVT 3,562,000円 XV 3,853,000円

※車いす乗員を含む