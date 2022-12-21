日産は12月21日、新型「セレナ」ガソリン車4WDモデルの価格を発表した。同モデルは2023年春より発売予定で、全国希望小売価格帯は3,034,900円～3,535,400円（消費税込）。
なお、先月発表のガソリン2WDモデルは12月22日より販売開始する。
ステアリングヒーターや２列目シートヒーターなど快適性高める装備を標準設定
11月発表の新型セレナは、“BIG”、“EASY”、“FUN”のコンセプトが示す室内空間の広さや利便性はそのままに、移動時の快適性を追求。最先端技術の搭載や様々な機能の充実化により、ファミリーユースに適したミニバンに仕立てられている。
4WD車では、ステアリングヒーター、ヒーター付きドアミラー、前席シートヒーターに加え、セレナ初となる２列目シートヒーター（左右）を標準設定としている（2WDガソリン車はオプション設定）。
カスタムカー「オーテック」や車中泊仕様車「マルチベッド」の4WD車も価格発表
今回の発表に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が扱う新型セレナのカスタムカー「AUTECH（オーテック）」、ならびに「ステップタイプ」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、車中泊仕様「マルチベッド」のガソリン車4WDの価格も明らかにされた。
各モデルの4WD車はベース車同様にステアリングヒーター、ヒーター付ドアミラー、前席シートヒーター、２列目シートヒーター（左右）を標準設定。販売開始時期についてもベース車同様に2023年春を予定している。
なお、ガソリン車2WDモデルは12月22日より販売開始する。
全国希望小売価格一覧
日産 セレナ（4WD）
|駆動
|エンジン
|グレード
|定員
|ミッション
|価格（消費税込）
|
4WD
|
MR20DD
|X
|
8
|
エクストロニックCVT
|3,034,900円
|XV
|3,355,000円
|ハイウェイスターV
|3,535,400円
セレナ（4WD） AUTECH/ステップタイプ/マルチベッド
|車種
|駆動
|エンジン
|ベース車グレード
|乗車
定員
|ミッション
|価格（消費税込）
|AUTECH
|4WD
|MR20DD
|ハイウェイスターV
|8
|エクストロニックCVT
|3,933,600円
|
ステップタイプ
|
4WD
|
MR20DD
|XV
|
8
|
エクストロニックCVT
|3,566,200円
|ハイウェイスターV
|3,746,600円
|
マルチベッド
|
4WD
|
MR20DD
|XV
|
5
|
エクストロニックCVT
|3,925,900円
|ハイウェイスターV
|4,106,300円
|AUTECH
|4,482,500円
ライフケアビークル（LV）シリーズ
|車種
|駆動
|エンジン
|ベース車グレード
|乗車
定員
|ミッション
|価格（非課税）
|
助手席
スライドアップシート
|
4WD
|
MR20DD
|X
|
8
|
エクストロニックCVT
|3,279,000円
|XV
|3,570,000円
|ハイウェイスターV
|3,734,000円
|
セカンド
スライドアップシート
|
4WD
|
MR20DD
|XV
|
7
|
エクストロニックCVT
|3,570,000円
|ハイウェイスターV
|3,734,000円
|
チェアキャブ
リフタータイプ
|
4WD
|
MR20DD
|X
|
6(※)
|
エクストロニックCVT
|3,562,000円
|XV
|3,853,000円
※車いす乗員を含む
|車種
|駆動
|エンジン
|ベース車グレード
|乗車
定員
|ミッション
|価格（消費税込）
|
送迎タイプ
|
4WD
|
MR20DD
|X
|
8
|
エクストロニックCVT
|3,386,900円
|XV
|3,707,000円
|
乗降サポートパック付車
|
4WD
|
MR20DD
|X
|
8
|
エクストロニックCVT
|3,106,400円
|XV
|3,426,500円