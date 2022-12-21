日産　セレナ　ハイウェイスターV


日産　セレナ　ハイウェイスターV

　日産は12月21日、新型「セレナ」ガソリン車4WDモデルの価格を発表した。同モデルは2023年春より発売予定で、全国希望小売価格帯は3,034,900円～3,535,400円（消費税込）。



　なお、先月発表のガソリン2WDモデルは12月22日より販売開始する。


ステアリングヒーターや２列目シートヒーターなど快適性高める装備を標準設定


　11月発表の新型セレナは、“BIG”、“EASY”、“FUN”のコンセプトが示す室内空間の広さや利便性はそのままに、移動時の快適性を追求。最先端技術の搭載や様々な機能の充実化により、ファミリーユースに適したミニバンに仕立てられている。



　4WD車では、ステアリングヒーター、ヒーター付きドアミラー、前席シートヒーターに加え、セレナ初となる２列目シートヒーター（左右）を標準設定としている（2WDガソリン車はオプション設定）。


カスタムカー「オーテック」や車中泊仕様車「マルチベッド」の4WD車も価格発表



日産　セレナ オーテック


日産　セレナ オーテック

　今回の発表に合わせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が扱う新型セレナのカスタムカー「AUTECH（オーテック）」、ならびに「ステップタイプ」、福祉車両「ライフケアビークル（LV）」シリーズ、車中泊仕様「マルチベッド」のガソリン車4WDの価格も明らかにされた。



　各モデルの4WD車はベース車同様にステアリングヒーター、ヒーター付ドアミラー、前席シートヒーター、２列目シートヒーター（左右）を標準設定。販売開始時期についてもベース車同様に2023年春を予定している。



　なお、ガソリン車2WDモデルは12月22日より販売開始する。


全国希望小売価格一覧

日産　セレナ（4WD）

駆動 エンジン グレード 定員 ミッション 価格（消費税込）
4WD
MR20DD
 X
8
エクストロニックCVT
 3,034,900円
XV 3,355,000円
ハイウェイスターV 3,535,400円

セレナ（4WD）　AUTECH/ステップタイプ/マルチベッド



日産　セレナ マルチベッド


日産　セレナ マルチベッド
車種 駆動 エンジン ベース車グレード 乗車
定員		 ミッション 価格（消費税込）
AUTECH 4WD MR20DD ハイウェイスターV 8 エクストロニックCVT 3,933,600円
ステップタイプ
4WD
MR20DD
 XV
8
エクストロニックCVT
 3,566,200円
ハイウェイスターV 3,746,600円
マルチベッド
4WD
MR20DD
 XV
5
エクストロニックCVT
 3,925,900円
ハイウェイスターV 4,106,300円
AUTECH 4,482,500円

ライフケアビークル（LV）シリーズ



日産　セレナ 助手席スライドアップシート


日産　セレナ 助手席スライドアップシート
車種 駆動 エンジン ベース車グレード 乗車
定員		 ミッション 価格（非課税）
助手席
スライドアップシート
4WD
MR20DD
 X
8
エクストロニックCVT
 3,279,000円
XV 3,570,000円
ハイウェイスターV 3,734,000円
セカンド
スライドアップシート
4WD
MR20DD
 XV
7
エクストロニックCVT
 3,570,000円
ハイウェイスターV 3,734,000円
チェアキャブ
リフタータイプ
4WD
MR20DD
 X
6(※)
エクストロニックCVT
 3,562,000円
XV 3,853,000円

※車いす乗員を含む


車種 駆動 エンジン ベース車グレード 乗車
定員		 ミッション 価格（消費税込）
送迎タイプ
4WD
MR20DD
 X
8
エクストロニックCVT
 3,386,900円
XV 3,707,000円
乗降サポートパック付車
4WD
MR20DD
 X
8
エクストロニックCVT
 3,106,400円
XV 3,426,500円