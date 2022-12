あなたの一票を『リラックマ』たちに！特別企画歴代リラックマ総選挙開催♪

サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」が2023年に20周年を迎えるのを記念して、デビューからこれまでのリラックマ全124シリーズの中から、人気ナンバーワンを決定する、「リラックマ歴代シリーズ総選挙」を開催することが発表された! あなたの清き一票をリラックマに!!

ゆるっとしたフォルムと癒やし度満載のビジュアルでファンが多い「リラックマ」シリーズ。

誕生から20年を迎える2023年、総選挙が行われる。

投票は1次予選と決選投票の2段階制。

1次予選は全124シリーズの中から上位8シリーズを決定。決選投票では、1次予選で選ばれた上位8シリーズの中から1位が決まる。

今回の総選挙に合わせて、リラックマごゆるりサイト公式Twitterとリラックマ公式Instagramで歴代シリーズの振り返り紹介も行っているので、どんなリラックマたちがいるのか今一度確認したい方は要チェックだ。

『#リラックマ20周年歴代シリーズ総選挙』のハッシュタグで検索すると、スムーズに確認できる。

1位に選ばれたシリーズは、もしかしたらグッズ化するかも……!?

期待を込めて、投票していこう!

☆リラックマ20周年ロゴやアニバーサリーサイト情報画像を見る(写真5点)>>>

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.