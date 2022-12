「6年ぶり！」「11年ぶり！」「ごりごり！」平成フラミンゴ＆SOLぺえ教頭の恋愛事情

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月19日(月)の放送は、平成フラミンゴがゲスト出演。『恋、おかえりなさい記念! 直接☆恋愛相談SP!』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭とともに、それぞれの恋愛事情を語りました。こもり校長:今日は平成フラミンゴ先生とぺえ教頭にちなんだ授業(企画)を用意したんですけど、聞くところによるとRIHO先生が5年ぶりに恋をしているとか……?RIHO:そうなんです。正確には6年ぶりなんですけど。ぺえ教頭:前に恋をしていたのはいくつのとき?RIHO:22(歳)? ……のときに別れた元カレ以来です。ぺえ教頭:大恋愛だったの?RIHO:大恋愛だったかも。同棲までしてた。ぺえ教頭:何年くらい付き合ってたの?RIHO:2年ぐらい、その半分の1年ぐらいは同棲していて。それで別れて以来……ですね。ぺえ教頭:6年のブランクって、けっこう大きくない?RIHO:途中で、「どうでもいい」ってなってたの。「誰も見なくていいや」みたいな。そしたら、気づいたら6年経っていて。ぺえ教頭:NICOはRIHOが久々に恋愛している見てどう?NICO:22からそういう話は聞いてないから……オリンピックぐらいに盛り上がっているよね(笑)。ぺえ教頭:けっこうイキイキしているの?NICO:してる! 全然変わった。ぺえ教頭:何が違うの?NICO:何だろう……覇気?(笑)。ぺえ教頭:へえ~……今日は全然ないじゃん!こもり校長:1ミリも感じていませんが……(笑)。NICO:今日はなさめなんだけど(笑)。明るくなったなと思う。マジでバラ色だよね?RIHO:うん。こもり校長:バラ色いいね~!平成フラミンゴ:(笑)。こもり校長:教頭も、11年ぶりに恋をしているそうですよ。平成フラミンゴ:すごくない!?ぺえ教頭:RIHOが6年ぶりに恋してるって言ってるのに……(笑)。RIHO:超えてこないでよ!全員:(笑)。NICO:11年ぶりって何!?ぺえ教頭:高3のときに別れた人が最初で最後の彼氏なの。やばくない?(笑)。こもり校長:ええっ……そんな経つんだ! やばすぎ!ぺえ教頭:もう大ブランクだから、1個1個の刺激に心が痛くなりすぎて「助けて!」って感じ(笑)。RIHO:わかるわ~。ぺえ教頭:生徒(リスナー)には、いつも「当たって砕けろ」みたいなことを言っているけど、自分がその立場になったら無理無理! 無理!NICO:わかるわかる。ぺえ教頭:できれば、当たりたくないもんね(笑)。こもり校長:言いたいことはわかるけどね(笑)。恋愛モードな2人がいるので、(リスナーの恋愛相談にも)キラリと光るアドバイスができるんじゃないかと思います。平成フラミンゴ:はい……!こもり校長:本当にいけます?(笑)。ぺえ教頭:NICOはそんなに恋愛経験ないよね?NICO:あるある。ごりごり!RIHO:私よりあると思うよ。ぺえ教頭:恋愛相談大丈夫?NICO:全然もう、任せてください! って感じ。こもり校長:大丈夫そうですね(笑)。――ここで、Q;indivi Starring Rin Oikawa「Someday My Prince Will come」をオンエアこもり校長:この曲は?NICO:私が最近聴いた「いつか王子様が」という曲ですね。私、意中の方がいらっしゃいまして……。ぺえ教頭:NICOもいるんだ!NICO:いるの! その人と「あのディズニーの曲いいよね」と言って、揃った曲なんです。2人ともこの曲を思い浮かべていて、「これだ!」ってなったの。こもり校長:そんな男子いる!?NICO:ガチガチ! マジだもん! だから、思い出の曲です。こもり校長:NICO先生の選曲でした。この日の放送では『恋、おかえりなさい記念! 直接☆恋愛相談SP!』と題し、恋に悩んでいる10代リスナーと電話をつなぎ相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆