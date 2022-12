平成フラミンゴ「ダウンタイム中で…」バチバチメイクのSOLぺえ教頭と再会

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月19日(月)の放送は、平成フラミンゴがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とぺえ教頭との、登場時のトークを紹介します。こもり校長:12月19日からの4日間は、ぺえ教頭が(29日に)退任するまでに会いたいゲスト講師が登場します。初日のゲストは、大人気ユーチューバーの平成フラミンゴ先生です!ぺえ教頭:よろしくお願いします~!平成フラミンゴ:お願いします! お久しぶ……。ぺえ教頭:お久しぶりじゃない!(笑)。NICO:3ヵ月ぶりらしいですけど……。(前回の出演は9月1日)ぺえ教頭:SCHOOL OF LOCK! のゲストって1年周期くらいなのよ。NICO:そうなの? 来すぎ!?ぺえ教頭:また来たの? って感じだけど(笑)。私、2人に会いたかったの。平成フラミンゴ:やだ、嬉しい。ぺえ教頭:私はこんなに、バチバチにメイクしてきたのに……。RIHO:ごめんなさい、ダウンタイム中で……(笑)。NICO:さっき、2人でダーマペンをぶっかましてきて(笑)。顔がヒリヒリしているんです(笑)。こもり校長:ダーマペンって何!?ぺえ教頭:肌に針を刺して、そこに美容液を突っ込むみたいな。平成フラミンゴ:そうそう。NICO:潤いとか毛穴なくすよ、みたいな。ぺえ教頭:ちょっと痛いんだよね。NICO:だから、顔が赤いんですよ。こもり校長:たしかに……!ぺえ教頭:そんな状況で来ないでよ。全員:(笑)。こもり校長:(ぺえ教頭は)RIHO先生とね……?ぺえ教頭:あれは、2ヵ月前くらいかな。2人で動画を撮ったけど、NICOも動画撮ろうね(笑)。NICO:うん撮ろうね。3人で撮ろう。ぺえ教頭:みんなで撮ろうね……(笑)。こもり校長:これ……どういう空気なんだろうね?RIHO:なんか、しっぽりしちゃうね。こもり校長:思ったよりLOWというか。ぺえ教頭:ちょっとスロースターターよね。徐々にエンジンがかかるタイプだよね。NICO:ちょっとまだ緊張しているかも……。こもり校長:今日は教頭が「会いたい」って言って来ているから、もっと話すことあるのかなと思ったけど……意外になさそうね(笑)。ぺえ教頭:うん……あんまないけど(笑)。でも、2人にここで出会えたのはすごく大きいから「会いたいなぁ」と思って。あと、元気にしてるかな? と思ったの。平成フラミンゴ:元気!ぺえ教頭:なんか、2人は駆け抜けた1年だったんじゃない?RIHO:そうね、目まぐるしい1年だった。ぺえ教頭:だから、自分を見失ってないかしら? と思って(笑)。RIHO:心配してくれてたんだ(笑)。ぺえ教頭:最後にその確認のために会いたくてさ。平成フラミンゴ:うん、大丈夫(笑)。RIHO:ちゃんと自分が誰なのか、というのはね、わかってやっている。NICO:何をすべきなのか、もね(笑)。ぺえ教頭:(笑)。この日は、『恋、おかえりなさい記念! 直接☆恋愛相談SP!』をテーマに放送。ゲストの2人とぺえ教頭の恋愛事情にせまり、リスナーの恋愛相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆