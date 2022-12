上白石萌歌「ここを乗り切れば、クリスマスもお正月も来るんだ…！」大学は定期試験中

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。12月19日(月)の放送では、1ヵ月ぶりの登場ということで近況を報告しました。上白石:わあ! 12月の授業初日です。今年が本当にあとちょっとで終わりますね。ビックリ! やっぱり師走って、文字通りすごい速さで走り抜けてる感じがしますね。生徒(リスナー)のみんなは、来週あたりには冬休みに入るのでしょうか?私も学生で大学に通ってるんだけど、今、定期試験なんです。レポートをいろいろ書いたり、試験に備えて勉強してる感じです。12月はみんなもテストとかあると思うけど、冬休み前のテストって頑張れるよね? 「ここを乗り切れば、クリスマスもお正月も来るんだ……!」って思うと、いつもとはまた違うギアを入れて頑張れる気がしますよね。みんなで頑張って、いいクリスマスとお正月を迎えましょう~!この日の放送では、2022年にNo.1だった出来事や出会い、映画を、『頑張った部門』、『癒された部門』、『泣いた部門』に分けて発表しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、ぺえ教頭放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/☆12/19(mon)-12/23(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK☆