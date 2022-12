エイベックス・クリエイター・エージェンシーが主催する音楽イベント『DREAM COME TRUE』への出演権をかけたオーディションイベント「『DREAM COME TRUE』 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』が16日より、ライブ配信アプリ「17LIVE」にて開催されている。

「『DREAM COME TRUE』 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』

2023年2月19日に東京・Zepp Hanedaにて開催される『DREAM COME TRUE』は、諦めずに夢を追いかけ続ける若者を応援するということをコンセプトにした音楽イベント。当日は、リアクション ザ ブッタや、まるり。のほか、夢を諦めずに活動を続けてきたことで夢を叶えた豪華アーティストが出演する。

その出演権をかけた「『DREAM COME TRUE』 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』は、「17LIVE」で音楽ライバーとして活動中、もしくは活動予定であれば、誰でも参加可能。見事オーディションを勝ち抜いた上位2名のライバーは、イベント当日のオープニングアクトへの出演権を獲得できる。

さらに、上位入賞者のなかから最終オーディションを勝ち抜いた1名は、イベント本編への出演権を獲得。また、イベント出演者3名にはアーティストのサインが入った限定グッズが贈呈されるほか、オーディション上位4名には、会場内メインビジョンにて流れるコメント映像放送権が贈られる。

なおオーディションイベントの開催期間は、12月29日23時59分までを予定している。