ソフトバンクは12月20日より、京セラ製スマートフォン「DIGNO BX」にソフトウェアアップデートの配信を開始した。

  • DIGNO BX 正面
  • DIGNO BX 背面

  • DIGNO BX

更新内容は、特定バージョンのYouTubeアプリを起動できない事象の改善。更新時間は最大20分程度で、更新後のソフトウェアバージョン（ビルド番号）は「3.090RI」となる。