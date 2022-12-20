ソフトバンクは12月20日より、京セラ製スマートフォン「DIGNO BX」にソフトウェアアップデートの配信を開始した。
更新内容は、特定バージョンのYouTubeアプリを起動できない事象の改善。更新時間は最大20分程度で、更新後のソフトウェアバージョン（ビルド番号）は「3.090RI」となる。
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