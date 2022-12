BTSの映画「BTS: Yet To Come in Cinemas」が2月1日に上映される。

「BTS: Yet To Come in Cinemas」は、BTSが10月に韓国・釜山で開催したコンサート「BTS<Yet to Come>in Busan」の模様を記録した作品。コンサート当日の生中継では使用されなかったシネマティック専用カメラ14台を総動員し、超近接ショットやフルショットをはじめとする多彩なアングルで撮影された映像を、劇場のスクリーンで楽しむことができる。本作は2Dだけでなく、ScreenX、4DX、4DXScreenで上映される。

映画の前売り券の販売は、1月11日にスタートする。