THE LAST ROCKSTARSのデビューシングル「THE LAST ROCKSTARS(Paris Mix)」が12月23日に配信リリースされることが決定した。

「THE LAST ROCKSTARS(Paris Mix)」はYOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L'Arc-en-Ciel、VAMPS)、SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN)、MIYAVIからなるTHE LAST ROCKSTARSの記念すべき初の音源。YOSHIKIが作詞作曲を手がけたこの曲は、フランス・パリでのミックス作業を経て完成した。YOSHIKIは12月8日にInstagramなどでパリのスタジオでの制作風景を公開。YouTubeで公開されたミュージックビデオのティザー動画には「I had to mix in Paris, hope you like it!」とコメントしている。

今作はMelodee MusicおよびIngrooves Music Groupによって世界の音楽ストリーミングサービスから配信される。Melodee Musicは音楽、NFT、メタバース、チャリティなどでアーティストやクリエイターとそのファンをつなぐ次世代プラットフォームで、Ingroovesはユニバーサルミュージックグループが新たに設立したグローバルな音楽部門で、ヴァージンミュージックグループに属している。

配信リリース日にはミュージックビデオの公開が予定されている。YouTubeではMVのティザー映像を公開中。