12月27日に東京・日本武道館で開催されるライブイベント「V系って知ってる? powered by MAVERICK DC GROUP」のタイムテーブルが公開された。

「V系って知ってる?」は「V系の再興」をテーマにしたライブイベントで、SORA(DEZERT)がオーガナイザーを務める。当日はアルルカンがトップバッターを務め、終盤では2時間にわたって“V系Respect Super Session”によるパフォーマンスが繰り広げられる。公開されたタイムテーブルの画像には「当日の進行状況によって時間が多少前後する可能性がございます。ご理解頂けますと幸いです」というSORAの言葉がつづられている。チケットは完売していたが機材席および制作席開放につき、ローソンチケット、イープラス、チケットぴあでは追加席を販売中。

また団長(NoGoD)と山内秀一が出演する特番「V系って知ってる?powered by MAVERICK DC GROUP“裏の裏”」が、イベントと並行してニコニコ生放送で配信されることが決定。こちらの詳細は追ってアナウンスされる。

V系って知ってる? powered by MAVERICK DC GROUP

2022年12月27日(火)東京都 日本武道館

OPEN 13:00 / START 14:00

<出演者>

DEZERT / キズ / アルルカン / ムック / D'ERLANGER / girugamesh / V系Respect Super Session



蜉蝣 Respect Session

千秋(Vo / DEZERT)、結生(G / メリー)、海(G / vistlip)、kazu(B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、きょうのすけ(Dr / キズ)



LUNA SEA Respect Session

葉月(Vo / lynch.)、ミヤ(G / ムック)、ヒロト(G / アリス九號.)、明希(B / シド)、堕門(Dr / アルルカン)



GLAY Respect Session

maya(Vo / LM.C)、酒井参輝(G / 己龍)、悠介(G / lynch.)、YUKKE(B / ムック)、アレン(Dr)



DIR EN GREY Respect Session

ガラ(Vo / メリー)、reiki(G / キズ)、來堵(G / アルルカン)、ユエ(B / キズ)、SORA(Dr / DEZERT)



BUCK-TICK Respect Session

逹瑯(Vo / ムック)、Shinji(G / シド)、柩(G / NIGHTMARE)、祥平(B / アルルカン)、ゆうや(Dr / シド)



シド Respect Session

暁(Vo / アルルカン)、Miyako(G / DEZERT)、ユエ(B / キズ)、影丸(Dr / -真天地開闢集団-ジグザグ)



ZI:KILL Respect Session feat,deadman

眞呼(Vo / deadman、LOA-ROAR)、ミヤ(G / ムック)、aie(G / deadman、the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、kazu(B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy)、晁直(Dr / lynch.)



ムック Respect Session

来夢(Vo / キズ)、暁(Vo / アルルカン)、奈緒(G / アルルカン)、reiki(G / キズ)、Sacchan(B / DEZERT)、Яyo(Dr / girugamesh)



hide Respect Session

来夢(Vo / キズ)、PATA(G / X JAPAN)、ミヤ(G / ムック)、明希(B / シド)、SORA(Dr / DEZERT)



D'ERLANGER Respect Session

HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS) / Die(G / DIR EN GREY) / テツ(B / メリー) / ネロ(Dr / メリー)



SADISTICAL PUNKERS

kyo(Vo / D'ERLANGER) / HYDE(Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS) / 逹瑯(Vo / ムック) / 千秋(Vo / DEZERT) / CIPHER(G / D'ERLANGER) / Die(G / DIR EN GREY)/ Miyako(G / DEZERT) / SEELA(B / D'ERLANGER) / Sacchan(B / DEZERT)/ Tetsu(Dr / D'ERLANGER)/ SORA(Dr / DEZERT)