12月27日に東京・日本武道館で開催されるライブイベント「V系って知ってる？ powered by MAVERICK DC GROUP」のタイムテーブルが公開された。
「V系って知ってる？」は「V系の再興」をテーマにしたライブイベントで、SORA（DEZERT）がオーガナイザーを務める。当日はアルルカンがトップバッターを務め、終盤では2時間にわたって“V系Respect Super Session”によるパフォーマンスが繰り広げられる。公開されたタイムテーブルの画像には「当日の進行状況によって時間が多少前後する可能性がございます。ご理解頂けますと幸いです」というSORAの言葉がつづられている。チケットは完売していたが機材席および制作席開放につき、ローソンチケット、イープラス、チケットぴあでは追加席を販売中。
また団長（NoGoD）と山内秀一が出演する特番「V系って知ってる？powered by MAVERICK DC GROUP“裏の裏”」が、イベントと並行してニコニコ生放送で配信されることが決定。こちらの詳細は追ってアナウンスされる。
V系って知ってる？ powered by MAVERICK DC GROUP
2022年12月27日（火）東京都 日本武道館
OPEN 13:00 / START 14:00
＜出演者＞
DEZERT / キズ / アルルカン / ムック / D'ERLANGER / girugamesh / V系Respect Super Session
蜉蝣 Respect Session
千秋（Vo / DEZERT）、結生（G / メリー）、海（G / vistlip）、kazu（B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、きょうのすけ（Dr / キズ）
LUNA SEA Respect Session
葉月（Vo / lynch.）、ミヤ（G / ムック）、ヒロト（G / アリス九號.）、明希（B / シド）、堕門（Dr / アルルカン）
GLAY Respect Session
maya（Vo / LM.C）、酒井参輝（G / 己龍）、悠介（G / lynch.）、YUKKE（B / ムック）、アレン（Dr）
DIR EN GREY Respect Session
ガラ（Vo / メリー）、reiki（G / キズ）、來堵（G / アルルカン）、ユエ（B / キズ）、SORA（Dr / DEZERT）
BUCK-TICK Respect Session
逹瑯（Vo / ムック）、Shinji（G / シド）、柩（G / NIGHTMARE）、祥平（B / アルルカン）、ゆうや（Dr / シド）
シド Respect Session
暁（Vo / アルルカン）、Miyako（G / DEZERT）、ユエ（B / キズ）、影丸（Dr / -真天地開闢集団-ジグザグ）
ZI:KILL Respect Session feat,deadman
眞呼（Vo / deadman、LOA-ROAR）、ミヤ（G / ムック）、aie（G / deadman、the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、kazu（B / the god and death stars、gibkiy gibkiy gibkiy）、晁直（Dr / lynch.）
ムック Respect Session
来夢（Vo / キズ）、暁（Vo / アルルカン）、奈緒（G / アルルカン）、reiki（G / キズ）、Sacchan（B / DEZERT）、Яyo（Dr / girugamesh）
hide Respect Session
来夢（Vo / キズ）、PATA（G / X JAPAN）、ミヤ（G / ムック）、明希（B / シド）、SORA（Dr / DEZERT）
D'ERLANGER Respect Session
HYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS） / Die（G / DIR EN GREY） / テツ（B / メリー） / ネロ（Dr / メリー）
SADISTICAL PUNKERS
kyo（Vo / D'ERLANGER） / HYDE（Vo / L'Arc-en-Ciel、THE LAST ROCKSTARS） / 逹瑯（Vo / ムック） / 千秋（Vo / DEZERT） / CIPHER（G / D'ERLANGER） / Die（G / DIR EN GREY）/ Miyako（G / DEZERT） / SEELA（B / D'ERLANGER） / Sacchan（B / DEZERT）/ Tetsu（Dr / D'ERLANGER）/ SORA（Dr / DEZERT）